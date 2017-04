Delegacijo iz Hongkonga postregli s teranom: 'To vino je odlično, primerno za naš trg'

Hongkonški minister za trgovino in gospodarski razvoj Gregory So je uradni obisk Slovenije danes začel na gradu Strmol, kjer sta s kmetijskim ministrom Dejanom Židanom podpisala memorandum o sodelovanju na področju vina. So je posebej pohvalil slovenski teran ter priznal, da so številni v Hongkongu nad tem vinom navdušeni.

Soja sicer spremlja gospodarsko-politična delegacija, ki se nadeja večjega sodelovanja med državama tako na področju vina kot na gospodarskem področju in področju investiranja.

"Ob lanskem obisku ministra Židana v Hongkongu sva spletla pravo prijateljstvo. Prvič sem na obisku v Sloveniji in nad razgledi ter gostoljubnostjo in vinom sem navdušen," je dejal So. Na delovnem kosilu so gostom postregli tudi s teranom. "To vino je odlično. Ima poln in zelo saden okus. Teran je zelo primerno vino za naš trg," je dejal So.

Izpostavil je, da je Hongkong izjemno uspešen pri trgovini z vinom, obenem pa je drugo najpomembnejše središče vinskih dražb na svetu, takoj za New Yorkom. Lani so uvozili za 1,4 milijarde evrov vina, samo na Kitajsko pa so ga izvozili za več kot pol milijarde evrov. "Mi obvladamo trgovino z vinom, Slovenija pa zna izdelati vrhunska vina," je poudaril.

Slovenija in Hongkong sta podpisali memorandum o sodelovanju na področju vina. (Foto: Thinkstock)

Azijci so majhni potrošniki vina, povprečen prebivalec Hongkonga spije 5,8 litra vina na leto, Kitajec spije v povprečju letno 1,8 litra vina. "V primerjavi z evropskim standardom tako zelo zaostajamo, kar pomeni, da je potencial za rast na tem področju neomejen," je poudaril So.

Židan je vesel, da bo sodelovanje na področju vina s Hongkongom po današnjem podpisu memoranduma še lažje. Hongkong je ocenil tudi kot strateška vrata na azijski trg. "Velike možnosti se tako odpirajo tudi na področju turizma, gospodarstva in investicij. Konkretni predlogi bodo sledili v srečanjih v naslednjih dneh," je dejal Židan.

Za Slovenijo je kitajski trg zelo pomemben in po mnenju Židana jemljemo Hongkong kot pomembna vstopna vrata na azijski trg. Obenem Židan upa, da bo tudi Hongkong izkoristil Slovenijo kot vhodna vrata v EU.

Slovenska vina so po predstavitvi na lanskem mednarodnem vinskem sejmu v Hongkongu na azijskem trgu prepoznana kot vina visoke kakovosti. "Židan je izbral pravo pot, da preko naše države slovenska vina predstavi azijskemu trgu," je poudaril So in dodal, da v preteklosti ta vina niso bila dovolj prepoznana, da pa se bo to ob pravi promociji zagotovo spremenilo.

Ministra sta se pogovarjala tudi o sodelovanju na področju tehnološkega sodelovanja. So je mnenja, da ima Slovenija strateški položaj v Evropi in da bo njegov obisk zagotovo eden izmed mnogih, ki bodo še sledili.

Spodbujali bodo trgovino, sodelovanje, izmenjave, pospeševanje turizma in še več

V okviru memoranduma si bosta sodelujoči strani prizadevali olajševati in spodbujati trgovino z vinom ter krepili medsebojno sodelovanje, strokovne izmenjave, pospeševanje vinskega turizma, izmenjavo izkušenj ter sodelovanje pristojnih uprav v boju proti ponarejanju vina.

So je po delovnem kosilu na gradu Strmol nadaljeval obisk ob ogledu kleti Vinakoper.

Ob uradnem obisku Soja hongkonški urad za gospodarstvo in trgovino skupaj s slovenskima partnerjema The Slovenia Times in JT Business Development organizira dogodek Poslovne priložnosti med Hongkongom in Slovenijo, ki bo potekal v ponedeljek v Grand hotelu Union v Ljubljani med 11. in 15. uro.

Hongkong velja za finančno prestolnico Azije in globalno stičišče kapitala, ki ga indeks gospodarske svobode in enostavnosti poslovanja uvršča v svetovni vrh. Zaradi edinstvene geografske lege, najnaprednejših visoko tehnoloških rešitev, prostega pretoka informacij in nizke davčne stopnje je Hongkong tudi eno najbolj poslovno prijaznih območij. Tam ima svoj sedež več kot 8000 kitajskih podjetij, ki izkoriščajo prednosti območja, ki deluje po načelu ena država, dva sistema.

Ponedeljkovo srečanje bo z nagovorom o pomenu gospodarskega sodelovanja Slovenije države s Hongkongom odprl nekdanji predsednik republike Danilo Türk. Sledila bo okrogla miza o gospodarskih priložnostih Hongkonga.