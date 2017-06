Delnice Tesla bi lahko do leta 2020 skočile do 1.000 , pravi Ron Baron + Brezplačni priročnik "Kako trgovati s ceno delnice Tesla"

Fortrade je za vse tiste, kateri so zainteresirani, da se naučijo trgovati s cenami delnic Tesla (takoimenovanimi CFD-ji) oziroma za tiste, ki vlagajo v sebe in si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačni priročnik "Kako trgovati s ceno delnice Tesla". Priročnik je prilagojen za vse ravni znanja in ga lahko naložite prek spodnje povezave.

Kot opomnik, v zadnjih 5 letih so se delnice družbe povečale za več kot 10-krat,.Letos februarja, potem ko je družba napovedala, da bo začela s proizvodnjo novega avtomobila Modela 3 so se povečale za več kot 40%

Zanimanje za ta model je doseglo nivo brez primere s ceno okoli 35.000 dolarjev brez davčnih olajšav in možnosti da doseže 345 kilometrov po eni polnitvi. Trenutno je okoli 400.000 ljudi že podpisalo prednaročilo za ta avto, kar je vplivalo da Tesla postavi zelo ambiciozne proizvodne cilje. Pričakuje se da bodo prvi avtomobili prišli do svojih kupcev že v juliju tega leta, nekaj testnih vozil pa je že mogoče opaziti na ulicah Kalifornije. Po besedah podjetja je v planu letna proizvodnja v višini 500.000 avtomobilov do leta 2018 in do leta 2020 se pričakuje, da bo letna proizvodnja dosegla milijon.

Vsi avtomobili Model 3, bodo opremljeni z obveznim trdim diskom “hardverjem” za doseganje standarda petega nivoja avtonomije, kar pomeni, da bo avtomobil imel možnost da se vozi brez voznika, z avtopilotom. Ta možnost bo odklenjena samo v primeru, kadar bo kupec plačal premijo. V kolikor se ta možnost vklopi v predplacilu je cena 5.000 funtov, kasneje pa se dodatno placa 6.000 funtov.

