Delodajalci iz vseh panog in regij bodo tudi v prihodnjih treh mesecih iskali nove zaposlene

Delodajalci napovedujejo, da bodo v prihodnjih treh mesecih še vedno zaposlovali. (Foto: iStock)

Možnosti za iskalce zaposlitve bodo številne, ugotavljajo v agenciji ManpowerGroup, ki je slovenske delodajalce povprašala o njihovih načrtih za zaposlovanje med julijem in septembrom. Kar 13 odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, en odstotek načrtuje upad, 83 odstotkov vprašanih pa sprememb v zaposlitveni strukturi v prihodnjih treh mesecih ne predvideva. V raziskavo so vključili 620 delodajalcev iz vseh 10 panog, vseh štirih regij in vseh štirih velikostih podjetij. In prav iz vseh poročajo o pozitivnih namerah zaposlovanja.

"Neto napoved zaposlovanja po sezonski prilagoditvi znaša +12 odstotkov. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja upadla za 5 odstotnih točk, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je izboljšana za 5 odstotnih točk," so zapisali v agenciji.

Največ služb bo na voljo v gradbeništvu, finančnih storitvah, transportu ...

Čeprav zaposlovalne možnosti napovedujejo v vseh 10 panogah, pa bodo največ delavcev iskali v gradbeništvu, finančnih in poslovnih storitvah, zavarovalništvu in nepremičninah ter transportu, logistiki in komunikacijah. V teh panogah napovedujejo povečanje zaposlenih za 18 odstotkov.

Tudi v proizvodni panogi bodo zaposlitvene možnosti ugodne, tam delodajalci poročajo o 16-odstotnem povečanju zaposlovanja. V gostinstvu in hotelirstvu napovedujejo rast zaposlenih za 11 odstotkov, v panogah oskrbe z elektriko, vodo in plinom ter trgovini na debelo in drobno pa za devet odstotkov.

Najbolj zadržani so delodajalci na področju kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter javnega sektorja in socialnih storitev, kjer napovedujejo povečanje zaposlovanja za šest odstotkov.

"Četrtletna primerjava kaže na upad zaposlitvenih možnost v osmih od skupaj desetih v raziskavo vključenih gospodarskih panog v Sloveniji. Največji odklon, in sicer kar za 23 odstotnih točk, beležimo v panogi gostinstva in hotelirstva, medtem ko je napoved zaposlovanja za proizvodno panogo za 16 odstotnih točk šibkejša kot v prejšnjem četrtletju. Delodajalci v panogi gradbeništva poročajo o 10 odstotnih točk šibkejši napovedi zaposlovanja kot pred tremi meseci, delodajalci v panogi rudarstvo in kamnine pa o upadu zaposlitvenih možnosti za sedem odstotnih točk. V panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova so namere zaposlovanja v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nespremenjene, v panogi transporta, logistike in komunikaciji pa so relativno stabilne," so zapisali. V primerjavi z istim obdobjem lani se se napovedi zaposlovanja v decetih od skupaj desetih gospodarskih panog okrepile.

Najbolj optimistične napovedi v osrednji regiji in velikih podjetjih

V vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v naslednjem četrtletju zaposlovali. Najbolj optimistične napovedi so v osrednji regiji, kjer napoved znaša 11 odstotkov. Delodajalci v severovzhodni in jugozahodni regiji poročajo o 10-odstotni napovedi zaposlovanja, medtem ko je napoved zaposlovanja za jugovzhodno regijo osemodstotna. Napovedi zaposlovanja so v primerjavi s prejšnjim četrtletjem upadle v vseh štirih zajetih regijah v Sloveniji. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se zaposlitvene možnosti v treh od skupaj štirih v raziskavo vključenih regij v Sloveniji izboljšale.

Prav tako se kažejo pozitivni zaposlitveni načrti v vseh velikostih podjetij. Te so v raziskavi razvrstili v štiri skupine po številu zaposlenih – mikro podjetja, kjer je zaposlenih manj kot deset uslužbencev; mala podjetja z med 10 in 40 zaposlenimi; srednja podjetja, kjer je zaposlenih od 50 do 249 delavcev in velika podjetja z več kot 250 zaposlenimi. Iz vseh štirih kategorij podjetij napovedujejo, da bodo v prihodnjih treh mesecih zaposlovali. Najbolj bodo zaposlovali v velikih podjetjih (napovedujejo 23-odstotno povečanje zaposlenih).