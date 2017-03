Deset let od podpisa pogodbe z Almstomom in pet let po hišnih preiskavah sodna preiskava zaradi TEŠ 6

Pet let po hišnih preiskavah, v katerih je bil pridržan Uroš Rotnik, je sodišče uvedlo sodno preiskavo. (Foto: POP TV)

Že vrsto let se nad potratnim projektom TEŠ 6 zgrinjajo sence nepravilnosti, a do zdaj brez konkretnega epiloga. Zdaj pa je celjsko okrožno sodišče uvedlo sodno preiskavo, glavni osumljenci domnevno spornih poslov pa se bodo morali zagovarjati na sodišču, z nekdanjim direktorjem TEŠ Urošem Rotnikom na čelu.

Gre za sum zlorabe položaja in ponarejanja listin nekdanjih vodilnih, za sum skoraj 300-milijonskega oškodovanja Termoelektrarne Šoštanj.

Poleg Rotnika bodo na celjskem sodišču zaslišali še devet osumljencev. Ti naj bi poskrbeli za lažne svetovalne pogodbe in se vnaprej dogovorili za izplačilo provizij in nagrad. Sodišče je preiskavo uvedlo deset let po podpisu pogodbe s francoskim ponudnikom Alstomom, in pet let po prvih hišnih preiskavah.

Bo pa prihodnji teden po informacijah 24UR sodišče uvedlo še eno sodno preiskavo, in sicer zaradi suma pranja denarja. Med osumljenci sta poleg Rotnika še davčni svetovalec Darko Končan in borzni posrednik Bogdan Pušnik. Kot smo že poročali, naj bi Rotnik pri šestem bloku dobil za najmanj 870 tisoč evrov provizij. Obe preiskavi naj bi preiskovalni sodnik združil v eno.