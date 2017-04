Dijaki se s svojimi idejami podajajo v podjetniški svet

Ekipe dijakov, ki so pripravile najboljše podjetniške ideje. (Foto: SPIRIT)

V okviru skupnega projekta javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) so izbrali tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih dijakov. Najbolj so prepričale aplikacija za trenerje košarke ProTactics, namizna igra z zbiralnimi kartami Team Reality in prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust ByLow. Vse tri ekipe bodo nagradili s 500 evri za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje.

Za mlade je udeležba na tovrstnih aktivnostih dobrodošla, saj dobijo veliko kompetenc in izkušenj o timskem delu, zakonitostih trga, in kako lahko v dveh mesecih spremeniš idejo in jo pripelješ do tržno zanimivega produkta. To je zelo pomembno tudi v vsakdanjem življenju. Irena Meterc, SPIRIT Slovenija

Projekt je bil letos izveden projektno, a ga nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje in s tem še več mladih spodbuditi k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju. "Omenjeni projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih je SPIRIT Slovenija izvajala v letu 2016 in v katere je bilo vključenih 1475 dijakov in osnovnošolcev iz 32 srednjih in osnovnih šol," so pojasnili na agenciji SPIRIT. Že lani je tako 32 ekip oziroma 150 dijakov in učencev začelo razvijati svoje poslovne ideje. Januarja je nato strokovna komisija izbrala deset najuspešnejših ekip. Tem je Slovenski podjetniški sklad dal po 500 evrov, ekipe pa so imele kar dva meseca podporo poslovnih mentorjev. Med sedmimi, ki so po dveh mesecih poročale o stanju svojega projekta so nato izbrali najboljše tri ideje.

Aplikacijo ProTactics je zasnovala ekipa iz Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Na isti šoli je nastala tudi ideja o modularni zbirateljski igri Team Reality. Dijaki Gimnazije Novo mesto pa so si zamislili idejo ByLow – prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust.



Aplikacija za športne trenerje

Ekipa, ki je zasnovala taktično aplikacijo za športne trenerje ProTactics, je skušala najti rešitev za lažjo organizacijo treningov in taktičnih zamisli za trenerje.

Prepričan sem, da imajo zmagovalne ideje potencial tudi dejansko prodreti na trg. V času moje mladosti ni bilo toliko spodbujanja podjetniške miselnosti, saj je bil s podjetništvom povezan negativni predznak. Pri podjetništvu je kot pri vrhunskem športu – prej ko začneš, boljši si, zato je dobro podjetniški duh spodbujati že pri mladih. Mart D. Buh, član komisije in direktor jezikovne agencije LanguageSitter

"Idejo še naprej razvijamo in jo poskušamo čim bolje izpopolniti. Nagrada, ki smo jo prejeli, nam pomeni pot v prihodnost, s sredstvi bomo lahko idejo razvijali naprej in jo, v to sem prepričan, tudi razvili. Z mentorji smo bili zelo zadovoljni, saj smo prejeli številne koristne napotke, nadejamo se tudi prihodnjega sodelovanja z njimi, saj nas usmerjajo na pravo pot," je dejal Marko Kužner iz Srednje elektro-računalniške šole Maribor.

Zbirateljska igra Team Reality

Druga ekipa iz iste srednje šole v Mariboru je s svojo idejo skušala zapolniti vrzel na področju modularnih zbirateljskih iger. Imajo pa že drzne načrte za prihodnost.

"V bližnji prihodnosti si želimo našo idejo lansirati na platformo za množično financiranje. Razvoju ideje smo posvetili veliko časa, za nami je ogromno iskanja različnih rešitev, tudi marsikatera neprespana noč. Mentorji so nam bili v oporo in nas, ko smo skrenili s poti, spomnili, kakšen je naš cilj in nas usmerili nazaj," je izkušnje svoje ekipe strnil Jaka Blazina.

Z igranjem iger do kuponov za popust

Prijetno s koristnim pa so skušali združiti dijaki Gimnazije Novo mesto. "Naša podjetniška ideja je aplikacija ByLow, gre za prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust. Pri razvijanju prvotne ideje so nam mentorji zelo pomagali s svojim znanjem in izkušnjami, saj je bil na začetku to za nas povsem nov svet, zato je bila njihova pomoč neprecenljiva," je dejal član ekipe Andraž Ostroveršnik.

Dodal je, da bodo s prisluženo nagrado dobili nov zagon. Denar bodo uporabili za nadaljnji razvoj same aplikacije. "Idejo bomo še naprej razvijali, tudi v ABC pospeševalniku, kjer začnemo junija," je še dodal Andraž.

'Milenijci iščejo rešitve, ki so jim pisane na kožo'

Skupno vsem idejam udeleženih ekip je, da so osredotočene na svojo, milenijsko generacijo, zato so iskali rešitve, ki so jim pisane na kožo, je komentiral Primož Zupan, član komisije, ki je ocenjevala podjetniške ideje. Dodaja, da bi morali ta način učenja sistemsko vključiti v vse šole kot obvezni predmet. "Sodelovanje v tovrstnih aktivnostih je za mlade dobrodošlo, ker gre za kontrolirano okolje, v katerem lahko delajo tudi napake, ob tem pa niso prepuščeni samim sebi, saj gredo skozi ves proces z njimi tudi profesorji in mentorji," je poudaril.

To je za mlade najboljša šola, saj se najbolje približajo realnosti, tistemu, kar jih dejansko čaka v podjetniškem svetu, pri tem pridobijo samozavest in podjetniško miselnost ter izvedo, kaj je potrebno za uspeh. Marko Lavrenčič, mentor

"Slovenija išče in potrebuje velike podjetniške zgodbe, zato je za mlade odlično, da lahko sodelujejo v tovrstnih programih," pa pravi mentor ekipe z Gimnazije Novo mesto Janez Gorenc. Takšni projekti ne le, da mlade učijo podjetniških veščin, pač pa tudi vztrajnosti in drugačnega razmišljanja. Te veščine in podjetniški način razmišljanja pa danes potrebujemo povsod, je še dodal.

Mladi potrebujejo opozarjanje na alternative, ne toliko usmerjanja, pa meni mentor Lojze Bertoncelj. "Ekipe, ki so bile najbolj inovativne pri iskanju poslovnega modela, so tudi prišle najbolj daleč. Podjetniški timi so bili namreč njihovi prvi resnejši poskusi odgovornega timskega dela, prvo srečanje z zunanjo 'investicijo'," je dejal.