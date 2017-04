Dobavitelji uresničili grožnje in Konzumu poslali le kruh: na policah že opaziti pomanjkanje blaga

Na nekaterih policah je že mogoče opaziti pomanjkanje. (Foto: iStock)

Dobavitelji največje hrvaške maloprodajne verige Konzum so danes uresničili petkove napovedi in trgovinam poslali samo sveži kruh. V nekaterih trgovinah je že opaziti manj založene police, a so prodajalci za STA pojasnili, da ob sobotah in nedeljah ponavadi niti ne dobijo novega blaga. Posledice težav z dobavitelji bodo bolj vidne prihodnji teden.

Dobavitelji koncerna Agorkor so nezadovoljni s svojim položajem pri iskanju rešitve za družbo, za katero so v petek začeli postopek uvajanja izredne uprave v skladu z zakonom o sistemsko pomembnih podjetjih.

Že v petek so napovedali, da do dogovora z bankami upnicami in upravo Konzuma o nadaljnjih korakih za stabilizacijo poslovanja Agrokorja, trgovinam razen svežega krha ne bodo več pošiljali blaga.

V manjši Konzumovi trgovini na eni najbolj frekvenčnih točk v Zagrebu so danes poleg svežega kruha dobili tudi sadje in zelenjavo. Gre za blago iz Konzumovih skladišč. Na opazko STA, da je na policah opaziti pomanjkanje, so odgovorili, da gre za običajno sliko ob koncih tedna, saj je prometa veliko, dobav novega blaga pa ob vikendih ni.

Medtem naj bi v Zagrebu potekalo še eno srečanje dobaviteljev, ki so prepričani, da je država z lex Agrokorjem zavarovala banke in sistemsko pomembno podjetje, ne pa tudi njih. Hrvaški premier Andrej Plenković je sicer dobavitelje prosil za potrpežljivost, a te ni več čutiti. Med dobavitelji je zaznati predvsem nemir zaradi vprašljivega nadaljnjega sodelovanja s konzorcijem.

Gre sicer za trgovino, v kateri so dolge čakalne vrste na blagajnah pogoste, a danes okoli poldneva pa kupcev skoraj ni bilo.

Podobno tudi v trgovini sredi Zagreba

Stanje je bilo podobno tudi v večjem Konzumu v eni novejših stanovanjsko-poslovnih sosesk v širšem središču mesta. Na policah je bilo opaziti očitno manj blaga kot ponavadi. Najslabše založeni so bili hladilniki s svežim mesom, ki je bilo nazadnje dostavljeno v četrtek, na nekaterih oddelkih pa je bilo videti zgolj prazne embalažne škatle.

Blaga določenih dobaviteljev mlečnih izdelkov, ki so sicer redno prisotni na Konzumovih policah, danes ni bilo. V trgovinah prevladujejo Agrokorjevi živilski izdelki, ki tudi sicer predstavljajo osrednjo ponudbo trgovca.

Da je blaga na policah vse manj, se zavedajo tudi v poslovalnici, a pričakujejo, da se bodo te napolnile v ponedeljek in torek, ko je predvidena nova dobava. Zaposleni so zaskrbljeni tudi za svoje plače, ki naj bi jih dobili v petek pred velikonočnimi prazniki.