Dosežen dogovor za nadomestna zemljišča zaradi Magne v Račah

Ministrstvo bo kmetom zagotovilo nadomestna zemljišča namesto odkupljenih zemljišč, ki so namenjena investiciji koncerna Magna. (Foto: Kanal A)

Podrobnosti dogovora o nadomestnih zemljiščih za kmete bodo na gospodarskem ministrstvu predstavili na današnji novinarski konferenci, so pa v vabilu zapisali, da se je Perutnina Ptuj za namene strateške investicije Magne odpovedala zakupu 34 hektarov kmetijskih zemljišč, s čimer bo določenim lastnikom omogočeno nemoteno nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti.

Perutnina Ptuj je z dobrotnim dejanjem dokazala, da se zaveda širšega pomena strateške investicije in podpira prihod Magne v Slovenijo, so še zapisali.

Svoja stališča v zvezi z zadevo Magna ter o dogovorih Perutnine Ptuj in države glede zemljišč v Račah bodo danes predstavili tudi predsedniki svetov območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Maribor, Ptuj in Murska Sobota ter predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.

Pogajanja o zemljiščih so se vlekla kar nekaj časa, direktorica sklada kmetijskih zemljišč Irena Šinko pa je pred tednom pojasnila, da je Perutninina družba PP Agro podala pogojno delno odpoved zakupne pogodbe za 34 hektarjev zemljišč v Račah, ob tem pa skupaj s Perutnino Ptuj zahtevala predčasno podaljšanje zakupne pogodbe za vsa zemljišča, ki jih imajo v zakupu za deset let oziroma do konca leta 2027. PP Agro je tako zahtevala podaljšanje za 1138, Perutnina Ptuj pa za 2762 hektarjev.