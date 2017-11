Dr. Oz razkriva: “Hujšajte med spanjem z najmočnejšim izdelkom”

Dr. Oz je priljubljeni ameriški zdravnik, ki je zaslovel kot gostujoči doktor Oprah Show, kjer je svetoval gledalcem o številnih težavah, še posebaj pa se je specializiral za težave z odvečno težo in pomlajevanjem. Kot avtoriteta na področju oblikovanja telesa je leta 2009 dobil svojo televizijsko oddajo Dr. Oz show, ki je bila že devetkrat nagrajena z nagrado Emmy zaradi svoje neverjetne priljubljenosti.

Dr. Oz je v svoji oddaji predstavil zaviralce ogljikovih hidratov kot čudeže izgube teže in o njih povedal: “Ne vem kje se je ta izdelek skrival celo moje življenje!”

Kot najboljšo sestavino za zaviranje ogljikovih hidratov in topljenje maščobe je Dr. Oz izpostavil izvleček belega fižola in o njem povedal, da je to edini izdelek, ki deluje znotraj vašega telesa tako, da prepeči telesu, da bi ogljikove hidrate, ki jih zaužijete čez dan spremenilo v trdovratno maščobo, ki se je vsi želimo znebiti!

Na miljone ljudi po celem svetu se bori z odvečnimi kilogrami in Dr. Oz zagotavlja, da je izvleček belega fižola,oziroma CarbStop izdelek, ki bo spremenil življenja in zagotovil sanjsko postavo, ki ste si jo vedno želeli. Dr. Oz: Če ne želite uporabljati nobenega drugega izdelka za topljenje maščobe uporabite vsaj izvleček belega fižola saj je pravi “brisalec sladkorja”!

Dr. Oz je v svojem prispevku gostil priznano strokovnjakinjo za hujšanje Liso Lynn, ki mu je pritrdila in povedala: “Res me jezi, da najboljši izdelki za hujšanje niso bolj poznani! Izvleček belega fižola deluje, je naraven, varen in nimate česa izgubiti!”

Svetovno priznana strokovnjakinja Lisa Lynn priporoča CarbStop kot glavno rešitev v boju proti odvečni maščobi

Lisa Lynn, ki jo mnogi smatrajo za največjo strokovnjakinjo za izgubo teže na svetu o izvlečku belega fižola pravi: “ Pred leti sem imela več kot 20 kilogramov preveč in preizkusila sem vse mogoče diete in postala celo vegetarijanka, da bi izgubila odvečno maščobo. Redno sem pridobivala težo dokler nisem odkrila naravnih vendar izredno močnih naravnih metov, ki lahko pospešijo tudi najbolj počasen metabolizem. Pomagajo celo ljudem, ki pridobivajo težo zaradi težav s ščitnico in menopavzo. Nepotrebnih izgovorov je sedaj konec!”

Po mnenju Lise Lynn izvleček belega fižola zmanjša željo po ogljikovih hidratih, ki so odgovorni za odvečno maščobo na vašem telesu. Poleg tega CarbStop poveča porabo kalorij celo v mirovanju tako, da maščobo topite skozi celoten dan in celo med spanjem! CarbStop cilja še posebaj trdovratno maščobo okoli trebuha, bokov in stegen.

Poiskali smo Slovence, ki so že sledili nasvetu Dr. Oz!

Izvleček belega fižola v najkvalitetnejši obliki CarbStop je že na voljo v Sloveniji in govorili smo s Slovenci, ki so poročali o neverjetnih rezultatih.

36 letna Petra pove, da ji je CarbStop popolnoma spremenil življenje. “Izgubila sem 28 kilogramov v nekaj mesecih. Maščoba se je kar topila iz mene. Celo življenje sem se botila z odvečnimi kilogrami in preizkusila sem vse mogoče diete in prehranske dodatke, ki so obljubljali čudeže. Večinoma nisem izgubila niti kilograma, če pa sem že uspela izgubiti nekaj maščobe se je le-ta zelo hitro vrnila. Odkar sem zahvaljujoč Dr. Oz-u odkrila izvleček belega fižola je izguba teže del mojega vsakdana in še nikoli nisem bila tako srečna!”

Ker smo se želeli prepričati, da njena zgodba ni izjema smo se odločili poiskati ostale Slovence, ki so že preizkusili CarbStop in bi želeli deliti svoje izkušnje. Našli smo na ducate zgodb, ki so jih ljudje sami delili po spletu, Facebooku ali pa nas celo sami kontaktirali.

Maja iz Kranja je povedala, da ni imela hudih težav s kilogrami, želela si je le zapeljiv trebušček. Ker je maščoba okoli trebuha najbolj trdovratna se je leta mučila, da bi izgubila zadnjih 7 kilogramov in se počutila privlačno. “ Že par dni po tem, ko sem začela z uporabo CarbStop sem opazila, da sem imela manj želje po sladkorju in po dveh tednih sem opazila, da sem izgubila nekaj centimetrov obsega, kar je pri meni pravi čudež :). V dveh mesecih sem dosegla svoj cilj kljub temu, da sem prej leta in leta telovadila in se trudila z zadnjimi kilogrami. Zares priporočam CarbStop vsem, ki se že dlje časa trudijo z odvečno maščobo in želijo oblikovati svoje telo!”

Maja je izgubila 28 kilogramov s pomočjo CarbStop!

Marko iz Kopra pa je povedal, da se je že od otroštva boril z odvečnimi kilogrami. “Nikoli nisem preizkusil nobenih izdelkov za hujšanje, ker se mi je zdelo, da to kupujejo samo ženske. Ko sem se končno odločil, da je dovolj in, da želim narediti nekaj zase sem na srečo na televiziji zasledil oddajo v kateri je Dr. Oz priporočal izvleček belega fižola kot najboljši topilec maščobe. Po kratkem iskanju sem odkril CarbStop in to je bila moja rešitev s katero sem do sedaj izgubil že 22 kilogramov in želim izgubiti še približno 8 kilogramov. CarbStop je bila najboljša odločitev, ki sem jo kadarkoli napravil.”

Naše mnenje o “čudežnih” izdelkih za hujšanje in CarbStop

Po poplavi izdelkov na našem trgu, ki obljubljajo čudežno izgubo teže smo bili z razlogom skeptični in se odločili, da kljub številnim zgodbam o uspehu preverimo trditve in rezultate. CarbStop vsebuje izredno kakovostno različico izvlečka belega fižola in še 6 drugih sestavin, ki so vse namenjene zaviranju apetita ali pa topljenju maščobe.

Kljub temu, da obstajajo klinične raziskave, ki podpirajo rezultate za vse sestavine nas je zanimalo kako delujejo skupaj v formuli, ki jo uporablja CarbStop. Odkritja so bila naravnost šokantna: CarbStop poveča porabo kalorij skozi cel dan kljub temu pa ne “topi” mišic, ampak energijo za delanje telesa porabi direktno iz najbolj trdovratnih zalog maščobe. Bili smo naravnost navdušeni.

Zaključek

CarbStop z vsem srcem priporočamo vsem, ki si želijo izgubiti zadnjih par kilogramov maščobe ali pa se borijo z veliko odvečno težo. Rezultati strank in klinične raziskave potrjujejo, da je CarbStop z razlogom najbolj prodajan izdelek za topljenje maščobe na svetu!

Za naše bralce smo pripravili posebno časovno omejeno ponudbo v kateri lahko prihranijo kar 40% pri nakupu CarbStop. Vseh vaših zgodb o uspehu pa bomo zelo veseli in jih bomo tudi delili!

Naročnik je Dives Group Ltd.