Stavka v Adrii ne povzroča nevšečnosti, vpleteni sedli za pogajalsko mizo

Drugi dan stavke pilotov je Adria odpovedala nekaj poletov. (Foto: Reuters)

Piloti Adrie Airways danes nadaljujejo v sredo začeto stavko. Potem ko je Adria zaradi nje prvi dan le spremenila nekatere vozne rede, so danes tudi odpovedani poleti.

Na Aerodromu Ljubljana so pojasnili, da je na letališču mirno in da so potniki seznanjeni s spremembami. V Adrii so za danes odpovedali polete iz Ljubljane v Zürich, Tirano in Prištino ter polete iz Pariza, Züricha in Tirane v Ljubljano. Poleg tega so reorganizirali pot iz Prištine v Ljubljano. Za vse potnike so tako organizirali avtobusni prevoz v Skopje, od koder bo nato izveden polet v Ljubljano.

Ob tem so se zgodile še spremembe pri nekaterih voznih redih. Tako so na novo določene ure odhodov letal proti Bruslju, Sarajevu, Podgorici in Varšavi. Z (nekajurno) zamudo pa bodo na letališče na Brniku danes prispela letala iz Amsterdama, Sarajeva in Varšave. V nekaj primerih se spreminja tudi linija leta.

Preostali poleti bodo po navedbah letalskega prevoznika izvedeni nemoteno, lahko sicer tudi s partnerskimi prevozniki iz EU. V Adrii vse potnike pozivajo, naj redno spremljajo informacije na njihovi spletni strani.

Nekaj brezplačnih storitev

Potniki na odpovedanih poletih imajo na voljo brezplačno spremembo poti, brezplačno spremembo datuma za potovanja, ki se začnejo do 31. marca, s preknjiženjem v katerikoli cenovni razred znotraj plačanega storitvenega razreda oziroma za potovanja, ki se začnejo do 31. maja, pod pogojem, da je razred preknjiženja enak dejanskemu plačanemu cenovnemu razredu.Namesto tega se potniki lahko odločijo tudi za vračilo neodletenega dela potovanja.

Adria obljublja, da bo stopila v stik z vsemi potniki na prizadetih letih, ki so ob rezervaciji vozovnice navedli svoje kontaktne podatke. Preostale potnike pa poziva, da pokličejo njihov klicni center oz. prodajno mesto, kjer so kupili vozovnico.

Sedli za pogajalsko mizo

Ob 10. uri se je medtem začel sestanek predstavnikov vodstva podjetja in Sindikata prometnih pilotov Slovenije, je povedal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

Stavka pilotov se je začela, potem ko se je konec februarja iztekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in pogojih dela pilotov v Adrii. Nove kolektivne pogodbe Sindikat prometnih pilotov Slovenije in družba še nista sklenila, zaradi tega pa so se po 1. marcu pri delodajalcu začele zniževati pravice in pogoji dela pilotov, so pojasnili v sindikatu.

Tako zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba. Sindikat je sicer stavke pilotov napovedal tudi za 27. in 28. april ter 25. in 26. maj.