Drugi tir – skoraj 50 milijonov evrov zgolj za študije

Zakaj je drugi tir zgodba, ki bi morala zanimati vsakega izmed vas? Govorimo o drugem industrijskem tiru, torej tiru za tovorne vlake od Divače do Kopra. Velika infrastrukturna zgodba, poligon za močan gradbeno politični lobi in za mahinacije. Drugi tir bo dolg 27 km, načrtovanih je osem predorov, na trasi sta še dva viadukta, dva mostova in galerija. Vrednost naj bi bila slaba milijarda evrov. In prav na ceni se lomi projekt, zato referendum bo.



Denar, igralci, načrti, zgodovina, kupčkanja ... Analizo in ozadje zgodbe o drugem tiru vam bo nocoj v rubriki 24UR Fokus razkrila Alenka Marovt. Z ekipo je bila tudi na tovornem vlaku od Divače do Kopra.