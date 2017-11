DZ sprejel proračun za prihodnji dve leti

Proračun za leto 2018 je DZ sprejel že novembra lani, izboljšane makroekonomske okoliščine pa zdaj vladi vlivajo več optimizma pri načrtovanju prihodkov. Prihodnje leto naj bi se v državno blagajno steklo 9,68 milijarde evrov, kar je 409 milijonov evrov več od dosedanjih načrtov. Leta 2019 se bodo prihodki povečali na 9,75 milijarde evrov.

Prihodnje leto naj bi se v državno blagajno steklo 9,68 milijarde evrov, kar je 409 milijonov evrov več od dosedanjih načrtov. (Foto: AP)

Hkrati vlada načrtuje tudi zvišanje proračunskih odhodkov, a za precej bolj skromnih 53 milijonov evrov, in to - kot je v razpravah povedala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman - predvsem na račun spremenjene dinamike črpanja evropskih sredstev. Vsi proračunski uporabniki bodo imeli tako prihodnje leto na voljo skupaj 9,63 milijarde evrov. Leta 2019 se bo ta številka povzpela do 9,70 milijarde evrov.

Če te številke seštejemo, bo državni proračun v prihodnjem letu prešel iz primanjkljaja v presežek, znašal bo 50,8 milijona evrov. "To nam omogoča, da nadaljujemo pospešeno javnofinančno konsolidacijo in zasledujemo cilj uravnoteženja javnih financ do leta 2020," je povedala Vraničar Ermanova. Leta 2019 naj bi se presežek še nekoliko povečal.

Fiskalno pravilo, ki ga je Slovenija leta 2013 zapisala v ustavo, vladi preprečuje, da bi kljub ugodnim gospodarskim razmeram v celoti sprostila vse varčevalne ukrepe. "To je tudi razlog za previdno in postopno sproščanje varčevalnih ukrepov, ki se, kjer je le možno, urejajo dolgoročno in sistemsko," je poslancem pojasnil premier Miro Cerar.

Zato je bila vlada deležna nemalo kritik iz vrst opozicije. Aktualna vlada na voljo za več kot eno milijardo evrov višje proračunske prihodke kot prejšnja, je ugotavljala Alenka Bratušek (NP). In kaj je s tem denarjem naredila? "Povišali ste izdatke za plače in izdatke za materialne stroške," je poslanka očitala predstavnikom vlade.

Tudi v SDS so opozarjali, da bi morali boljše gospodarske razmere čutiti tudi državljani in državljanke v svojih denarnicah. Če smo že na konju, kot je dejal Marko Pogačnik (SDS), je prišel čas za znižanje davčnih obremenitev, denimo vrnitev davka na dodano vrednost nazaj na raven izpred krize. Vendar DZ tega dopolnila ni podprl.

Z letom 2018 se v celoti sproščajo omejitve pri otroških dodatkih. "Ali ne bi bilo prav, da bi najprej poskrbeli za dostojne socialne prejemke, pokojnine in plače tistih, ki so v najhujši stiski," je ob tem spraševal Matej T. Vatovec (Levica), v katerega poslanski skupini ocenjujejo davčno politiko vlade kot nepravično. Še vedno sicer ostajajo v veljavi varčevalni ukrepi pri starševskem nadomestilu, pomoči ob rojstvu otroka in dodatku za veliko družino.

Potem ko je bila januarja letos prvič po krizi spet izvedena redna uskladitev pokojnin, je za te zdaj predvidena tudi izredna uskladitev, in sicer aprila 2018 v višini 1,1 odstotka. Vsi upokojenci bodo prejeli tudi letni dodatek, vendar odvisno od svojih prejemkov v petih različnih višinah. Temu je Bratuškova ostro nasprotovala, saj bodo tisti z višjimi pokojninami prejeli manj, kot bi jim pripadalo po zakonu. "Glede na res dobre gospodarske razmere strnimo vrste in zagotovimo, da se pri upokojencih preneha varčevati," je pozivala.

Z novim proračunskim letom se bodo omilile omejitve pri zaposlovanju v javni upravi in število zaposlenih pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih skupaj se bo lahko povečalo za 0,7 odstotka. To pomeni dodatnih 217 ljudi, ki jih bodo zaposlili tisti organi, kjer je kadrovska stiska najhujša, med njimi je finančna ministrica omenjala inšpekcijo za delo in mejne policijske enote. Glede plač javnih uslužbencev je bila večina varčevalnih ukrepov že odpravljena, omejitve ostajajo med drugim pri regresu, premijah za kolektivno pokojninsko zavarovanje, uspešnosti.

Pomembno vprašanje ob vsakoletnih proračunskih razpravah so sredstva, odmerjena občinam. Povprečnina se sicer zvišuje, celo na najvišjo raven doslej, kljub temu pa še ne dosega zakonsko določene. Glede občin se sicer nekatere vsebine prenašajo v zakon o financiranju občin, po katerem naj bi imele občine za plačevanje zakonskih obveznosti na voljo 54 odstotkov dohodnine, pobrane v predpreteklem letu. In povprečnina je skladna s tem, je zatrjevala Vraničar Ermanova.

Sredstva se bodo prihodnje leto zvišala vsem proračunskim uporabnikom, v skladu s prioritetami vlade pa so največja povečanja predvidena za področja prometa in prometne infrastrukture, znanosti in informacijske družbe, zdravstvenega varstva ter podjetništva in konkurenčnosti.

Gre za zadnje proračunske dokumente v tem mandatu in vlada je morala poslušati očitke, da v vsem tem času ni oblikovala strateških usmeritev razvoja naše države in družbe. "Ne vidimo razvojnega preboja, kot bi ga morala vlada v takšni konjunkturi izvesti," je dejal Luka Mesec (Levica), Jožef Horvat (NSi) pa je ponazoril: "Za našo barko na morju je vsak veter dober - ni pomembna smer, samo da je veter."