Eko srebrna hiša - najsodobnejša tehnologija za varčno bivanje

Kakovost našega življenja je povezana tudi z našim bivanjskim prostorom, saj se najbolje počutimo v lepem in zdravem stanovanju. Ob Dunajski cesti v Ljubljani je tako zrasla edinstvena večstanovanjska stavba, ki nudi najvišjo kakovost bivanja. To je Eko Srebrna hiša, ki je prva pasivna visokotehnološka večstanovanjska visoka gradnja v Sloveniji in bližnjem regionalnem okolju. Predstavlja pogled v prihodnost, saj je bivanje v pasivnih bivanjskih enotah trend, ki je v Evropi že uveljavljeni sodobni bivanjski standard. Poleg premišljene arhitekture in oblikovanja, odlične lokacije v bližini mestnega središča z vso pomembnejšo infrastrukturo in njeno povezanostjo s prometnim okoljem, nudi Eko srebrna hiša visoko udobje bivanja z najsodobnejšo tehnologijo in hkrati minimalnim vplivom na okolje.

Ekološko osveščeni ljubitelji urbanega življenja so navdušeni nad svetlimi in zračnimi stanovanji z dih jemajočimi razgledi, saj imajo stanovanja izjemno velike steklene površine, ki dajejo občutek svobode. To pa nikakor ne pomeni višjih stroškov ogrevanja, saj gre za pasivni večstanovanjski objekt z odlično energijsko učinkovitostjo, ki za svoje delovanje porablja minimalno energije. Stavba namreč izkorišča obnovljive vire energije s sončno elektrarno in zeleno streho, ki napaja polnilnice za električna vozila, tam se tudi zbira deževnica za sanitarne potrebe, stroški ogrevanja pa so nižji kot v primerljivih stavbah zaradi izdatno izoliranega fasadnega ovoja in prezračevanjem z vračanjem toplote odpadnega zraka. Pasivni ovoj tako v zimskem času poskrbi za zmanjšano ogrevanje stanovanj in s tem tudi za nižje stroške ogrevanja. V stavbi so uporabljeni materiali evropskih standardov z vsemi potrebnimi certifikati. Izvedene so bile tudi meritve energijske učinkovitosti, ki jo kontrolira EU v sklopu projekta EE – Highrise in po pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb objekt spada v najučinkovitejši energetski razred A1 (8kwh/m2a).

Prednosti Eko srebrne hiše:

- Razkošna 4 in 5 sobna stanovanja ter dvonadstropna stanovanja.

- Pasivni ovoj

- Naravni materiali

- Zmanjšanje hrupa na minimum

- Shranjevanje vode

- Polnilna mesta za električna vozila

- Fotonapetostna mikro elektrarna

- Več funkcijska zelena streha

- Nadzorovano prezračevanje

- Inteligentni kontrolni center

- Centralni nadzorni sistem

- Biometrično senzorsko odpiranje vrat

- Zdravo bivanje, ugodje in vrhunsko udobje

Pomembno je tudi bivanje po lastnih željah, saj je vsaka stanovanjska enota inštalacijsko samostojna, tako da si stanovalci sami nastavljajo bivalne razmere in plačujejo stroške glede na dejansko porabo. To omogoča sodobna tehnologija, saj je v vsakem stanovanju nameščen inteligentni kontrolni center, ki ga upravljamo preko pametnih mobilnih naprav in interneta, ki omogoča avtomatsko krmiljenje naprav in sistemov ter enostavno upravljanje in ekonomično porabo energije. Varnost zagotavlja ograjenost objekta in tudi biometrija, saj stanovanja odpira prstni odtis in ne ključi.

Ekološki materiali skupaj z vgrajenimi sistemi omogočajo racionalno rabo energije in zdravo bivalno okolje, z zmanjšanim ogljičnim odtisom. Zato zaradi vsega naštetega Eko srebrna hiša lastnikom stanovanj poleg nizkih stroškov bivanja omogoča tudi ugodno investicijo in zaslužek pri morebitni kasnejši prodaji stanovanja.

Direktor podjetja Akropola g. Franc Erjavec poudarja: »Z vso odgovornostjo si upamo trditi, kar potrjuje tudi pridobitev sredstev Evropske komisije, da je projekt Eko srebrna hiša kot celota mejnik v gradnji in bivanju v tovrstnih objektih, pa naj bodo to poslovni, stanovanjski, bolnice, šole itd. Njegova materialna konstitucija kakor tudi eksploatacija v času trajanja sta kar se da ekološko usmerjeni. Pri projektu Eko srebrna hiša smo dosegli optimalno razmerje med ceno in kakovostjo, s poudarkom na energetski učinkovitosti.«

Energijska varčnost objekta je dokazana tudi z računi, ki jih prejmejo stanovalci. Primer si oglejte v primerjalni razpredelnici stroškov za stanovanjsko enoto tri članske družine.







Urbano življenje v Eko srebrni hiši poteka v 11 etažah, kjer je 128 stanovanjskih enot. Bodoči lastniki lahko izbirajo med 35 tipi stanovanj in 278 razpoložljivimi parkirnimi mesti, ki se nahajajo v štirih podzemnih etažah. V garažnih prostorih so vgrajene tudi električne polnilnice za vozila na električni pogon.

To je še en dokaz, da značaj Eko srebrne hiše temelji na energetsko varčni zasnovi. Zaradi vseh naštetih prednosti bo bivanje v Eko srebrni hiši zadovoljilo različne strokovne profile ljudi kot tudi raznovrstne družine in aktivne posameznike.

