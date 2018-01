Poročilo: En odstotek najbogatejših ima v lasti 82 odstotkov svetovnega denarja

Superbogataši so lani postali še bolj bogati, prepad med revnimi in bogatimi pa se le še povečuje, kažejo izračuni humanitarne organizacije Oxfam, ki se osredotoča na zmanjšanje svetovne revščine. Okoli 82 odstotkov denarja, ki je bil lani v obtoku, je bilo skoncentriranih v rokah enega odstotka najbogatejših Zemljanov. Položaj najrevnejših pa se ni nič izboljšal, še ugotavlja Oxfam, ki poudarja, da številke kažejo, da sistem ne deluje. 42 ljudi je v letu 2017 imelo v lasti toliko kot 3,7 milijarde ljudi skupaj.

Prepad med bogatimi in revnimi se še naprej poglablja. (Foto: iStock)

Izvršni direktor Oxfama Mark Goldring je ob tem poudaril, da je to "nesprejemljiva raven neenakosti".

V zadnjih 12 mesecih so z rekordno hitrostjo nastajali novi milijarderji – v povprečju en milijarder na dva dni. Izračunali so tudi, da ima osem najbogatejših posameznikov toliko denarja, kot polovica najrevnejših ljudi na svetu.

Oxfam za poglabljanje neenakosti med drugim krivi izogibanje davkom, vpliv podjetij na politiko, spodkopavanje delavskih pravic in zniževanje stroškov.

Poročilo je prišlo v javnost ravno v času, ko se bo na Svetovnem ekonomskem forumu v švicarskem Davosu zbrala množica najvplivnejših ljudi iz politike in gospodarstva.

Humanitarna organizacija je zato znova pozvala svetovne voditelje in gospodarstvenike, naj preučijo svoje poslovne modele. Poudarjajo namreč, da je njihova osredotočenost na povečevanje donosov namesto na širši družbeni vpliv enostavno napačen pristop.

Kako je Oxfam prišel do teh številk?

Poročilo o porazdelitvi svetovnega bogastva, ki ga zadnjih pet let pripravlja organizacija Oxfam, temelji na podatkih poslovnega časopisa Forbes in letnega poročila o svetovnem bogastvu švicarske Credit Suisse.

Nekateri so sicer kritični do metodologije, s katerimi Oxfam pride do podatkov. Da je organizacija "obsedena z bogataši", pa je kritičen Mark Littlewood, direktor britanskega Inštituta za ekonomske zadeve.

BBC je sicer ob najnovejšem poročilu Oxfama opozoril, da je težko natančno ugotoviti, koliko denarja si lastijo najbogatejši in najrevnejši na svetu. Superbogataši ponavadi ne objavljajo svojega dejanskega premoženja, številne najrevnejše države pa imajo pomanjkljivo statistiko.