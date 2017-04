Madžari bi finančno pomagali pri drugem tiru, a ...

Madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjart in zunanji minister Karl Erjavec (Foto: Ministrstvo za zunanje zadeve)

Zunanji minister Karl Erjavec je v Ljubljani sprejel madžarskega ministra za zunanje zadeve in trgovino Petra Szijjarta, ki se mudi na uradnem obisku v Sloveniji. Ministra sta v pogovorih največ pozornosti namenila infrastrukturnim projektom, predvsem izgradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo.

Madžarski minister je na novinarski konferenci poudaril, da je Luka Koper najpomembnejše pristanišče za Madžarsko, zato je v njenem interesu, da se pristanišče in železniška povezava do njega razvijata.

Kot je dejal, je Madžarska projekt pripravljena podpreti tudi finančno, a pod pogojem, da bodo v investiciji sodelovala tudi madžarska podjetja. "V interesu madžarskega gospodarstva je, da bi madžarska podjetja lahko čim hitreje dosegla Luko Koper," je poudaril.

Ob tem je zagotovil, da bo madžarska udeležba v projektu možna zgolj na podlagi dogovora obeh strani. "Torej se ne bo zgodilo nič takšnega, kar bi bilo v nasprotju s slovenskimi interesi," je dejal.

Ministra sta govorila še o dveh infrastrukturnih projektih – o izgradnji električnega daljnovoda Cirkovce–Pince in plinovodne povezave med državama.

V okviru regionalnega sodelovanja sta ministra govorila o možnih oblikah vključevanja Slovenije v aktivnosti Višegrajske skupine, še posebej v času madžarskega predsedovanja V4. Ministra sta namenila precej pozornosti razmeram na Zahodnem Balkanu, kjer si obe državi prizadevata za vzpostavitev trajne stabilnosti in približevanje držav v regiji EU.

Madžarski minister se bo v nadaljevanju obiska srečal tudi s predsednikom vlade Mirom Cerarjem in ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem. Sestal se bo tudi s predsednikoma odborov DZ za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije Jožefom Horvatom in Kamalom Izidorjem Shakerjem.