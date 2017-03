EU in azijske države za obnovitev pogovorov za sklenitev trgovinskega sporazuma

EU in Združenje držav jugovzhodne Azije (Asean) sta se dogovorila o obnovitvi pogovorov za sklenitev trgovinskega sporazuma med regijama. Dogovorila sta se tudi za preučitev skupne pobude EU in Kanade za ustanovitev večstranskega sodišča za naložbe, ki bi delovalo kot enotni globalni sodni organ za reševanje naložbenih sporov.

Skupnosti sta odločitev sprejeli po srečanju evropske komisarke za trgovino Cecilie Malmström in gospodarskih ministrov desetih držav članic Asean v filipinski prestolnici Manila, piše na spletnih straneh Evropske komisije.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström (Foto: Reuters)

Malmströmova je izpostavila, da letos obeležujemo 40 let "plodnega sodelovanja" med EU in Aseanom. "Še vedno je treba narediti veliko za uresničitev polnega potenciala razmerja med povezavama in hitro spreminjajoče se mednarodno okolje nas zdaj še bolj spodbuja, da se usmerimo v Azijo," je dejala.

EU je v preteklosti že sklenila dvostranske trgovinske sporazume z nekaterimi članicami Aseana, denimo Singapurjem in Vietnamom. Z Indonezijo in Filipini se še pogaja o trgovinskih sporazumih, z Mjanmarom pa o naložbenem sporazumu.

Malmströmova je že februarja ocenila, da ameriško nasprotovanje prostotrgovinskim sporazumom, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump, koristi EU. Kot je pojasnila, se številne države obračajo na unijo, saj verjamejo, da protekcionizem ni pravi odgovor. Unija se že dogovarja s skoraj vsemi, je dodala.