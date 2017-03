General Motors za 2,2 milijarde evrov prodal Opel in Vauxhall

General motors bo prodal Opel in Vauxhall. (Foto: Reuters)

General Motors je sporočil, da bo Opel in Vauxhall prodal francoskemu podjetju PSA Group, ki ima v lasti Peugeot in Citroen. Obe podjetji sta informacijo želeli sporočiti pred avtomobilskim sejmom v Ženevi, ki se začne jutri. Prodaja za 2,3 miliarde evrov bi sicer lahko ogrozila 4500 delovnih mest v obratih Vauxhall v Ellesmere Portu in Lutonu.

Z nakupom bo podjetje PSA Group postalo drugi največji proizvajalec avtomobilov po Volkswagnu in pred francoskim tekmecem Renault. PSA in General Motors (GM) Europe sta v zadnjem letu skupno prodala 4,3 milijona vozil, prihodki pa naj bi bili 71,6 milijarde evrov.

Carlos Tavares, predsednik uprave PSA, je prepričan, "da bosta tako Opel kot Vauxhall z našo podporo in ob spoštovanju zavez, ki jih ima GM za zaposlene, pospešil prodajo".

Predsednica in glavna izvršna direktorica pri GM Mary T. Barra pa verjame, da bosta dolgoročno Opel in Vauxhall "v še boljšem položaju".

Podjetji sta sicer že sodelovali, prejšnji mesece pa sta dogovor o prodaji tudi potrdili. Opel je upal, da mu bo v letu 2016 uspelo ustvariti dobiček, vendar pa je lani ustvaril 257 milijonov evrov izgube. V nasprotju s tem je Ford Evropa ustvaril dobiček.

Oplu kljub zaprtju obrata v zahodnem nemškem mestu Bochum leta 2014, ko je delo izgubilo 3000 delavcev, ni uspelo izboljšati poslovanja. Stefan Bratzel iz nemškega Centra Automotive Management je dejal: "Opel bolj trpi zaradi presežne zmogljivosti v primerjavi z drugimi evropskimi proizvajalci avtomobilov, kar pomeni, da ponuja velike popuste." V želji, da bi zaščitil svoji blagovni znamki Buick in Chevrolet, GM ni dovoljeno Opel razširiti oziroma prodajati zunaj Evrope.

"Vsi zahodni proizvajalci avtomobilov so svoj denar v zadnjih letih zaslužili na kitajskem trgu," je povedal svetovalec Marc Staudenmayer. "Oplu to ni bilo dovoljeno, kar pojasnjuje njegovo neuspešnost, saj je bil preveč v vajetih GM," je dodal.

Poslovanje GM v Evropi je bilo v zadnjih 16 zaporednih letih negativno, prve informacije o morebitni prodaji pa so se pojavile že leta 2009.

Jim Holder iz avtomobilske revije Kakšen avto je za BBC dejal: "PSA ima zmogljivosti za izgradnjo več avtomobilov v svojih obratih - ne potrebujejo te rastline v Veliki Britaniji. Čeprav obstajajo ovire na poti, nihanje tečajev, težave, ki jih povzroča brexit s svobodo gibanja, svobodo gibanja delov."

Len McCluskey, generalni sekretar sindikata, je dejal, da je konec tedna govoril z vodstvom GM in skupine PSA: "Prvi pogovori s skupino PSA so razmeroma pozitivni, naša prednostna naloga zdaj je zagotoviti dolgoročno prihodnost za več deset tisoč delavcev." Poslovni sekretar Greg Clark pa je prejšnji mesec dejal, da se delavcem Vauxhalla ni treba bati za svoja delovna mesta. "Imamo zelo močen domači trg in Vauxhall ima velik delež tega," je povedal poslancem.