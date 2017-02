Evropski parlament potrdil Ceto

Pred parlamentom so spet protestirali proti sporazumu. (Foto: AP)

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (Ceta). Za Ceto je danes glasovalo 408 poslancev Evropskega parlamenta, proti jih je bilo 254, 33 pa se jih je pri glasovanju vzdržalo. Ceta bo s tem stopila v začasno rabo, dokončno pa jo bodo morali potrditi še nacionalni in regionalni parlamenti držav članic unije.

V razpravi je bilo sicer danes slišati tako svarila pred gradnjo zidov kot tudi pred uničujočimi posledicami Cete. Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je denimo spomnila, da razprava poteka o dveh sporazumih: o trgovinskem sporazumu Ceta ter o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Kanado. "Ta sporazuma krepita gospodarske odnose in geopolitična zavezništva," je menila.

"Od Cete bodo imeli koristi državljani in podjetja," je zagotovila Malmströmova. "Globalna trgovina je nekaj dobrega. Seveda pa jo moramo ustrezno regulirati v trgovinskih sporazumih," je dejala. Izpostavila je odpravo carin, dvojnih postopkov certificiranja in birokratskih postopkov ter zaščito evropskih geografskih označb. To je koristno predvsem za mala in srednja podjetja, je poudarila komisarka: "80 odstotkov od 70.000 podjetij, ki izvažajo v Kanado, je malih in srednjih podjetij."

'Sporazum ne spodkopava pravic vlad, da po svoje urejajo zakonodajo'

Navsezadnje je Ceta povezana tudi z vrednotami in pravicami, je prepričana Malmströmova. "Vlade imajo pravico, da zadeve regulirajo, da ohranijo visoke standarde, delavske pravice, trajnostni razvoj, da zaščitijo tudi okolje," je zagotovila. Kot je zagotovila, nič v sporazumu ne spodkopava pravice vlad, da urejajo zakonodajo v interesu državljanov, prav tako ne živilskih, okoljskih ali delovnih standardov. Države bodo imele še naprej pravico zagotavljati javne storitve, je dejala.

Evropski parlament je imel pomisleke glede mehanizma za reševanje investicijskih sporov med vlagatelji in državo ISDS, "zato smo ga spremenili", je poudarila Malmströmova. "Smo v trenutku, ko so številni proti temu, za kar se Evropejci zavzemamo," je opozorila komisarka. Zato mora EU sodelovati z isto mislečimi partnerji, "da povemo, da protekcionizem ne pelje v prihodnost".

Večina podjetij, ki izvažajo v Kanado, je malih in srednje velikih, pravi evropska komisarka za trgovino. (Foto: AP)

Ceta je po besedah poročevalca Artisa Pabriksa (EPP) "lakmusov test" za politike EU: "Smo na razpotju in lahko se odločimo za eno od dveh smeri: protekcionizem, provincializem in graditev zidov. Druga smer je ta, da se odpremo svetu." Sam je predlagal drugo pot, ki bi EU omogočila tudi vodilno vlogo v mednarodni skupnosti, gospodarsko rast in krepitev blaginje državljank in državljanov.

Različna stališča v razpravi

Poročevalec iz vrst zmerno evroskeptičnih konservativcev (ECR) Charles Tannock je poudaril, da Ceta temelji na skupnih vrednotah, partnerstvu in spoštovanju mednarodnega prava. Spomnil je na izvolitev Donalda Trumpa v ZDA, odločitev Britancev za izstop iz EU ter porast desničarskih gibanj v Evropi. V takšnem okolju se "moramo boriti za takšen sporazum", je dejal o Ceti.

Sicer je bilo v razpravi slišati zelo različna stališča. Ceti so podporo med drugim izrekli v največji politični skupini v Evropskem parlamentu EPP, pa tudi v tretji in četrti največji, ECR in liberalcih (Alde). "S kom se bomo sploh lahko pogovarjali, če ne s Kanado, ki je zelo demokratična, partnerska država?" je vprašal Manfred Weber (EPP). "Bitka je bila huda, rezultat pa je vreden vsega dela," je menila Marietje Schaake (Alde).

Glasovanje o Ceti je spremljal protest – pred poslopjem parlamenta se je zbralo okoli 700 ljudi, ki so izrazili nasprotovanje sporazumu. Nekateri so tudi zaprli dostop do parlamenta, preden so jih odstranili policisti. Pred vhodom v stavbo se je namreč zbralo nekaj sto nasprotnikov Cete ter na tleh oblikovalo živi zid. Zaposleni v parlamentu so tako morali stopiti preko teles protestnikov.

Razdeljeni pa so bili glede Cete v drugi največji skupini v Evropskem parlamentu, skupini socialistov in demokratov (S&D), kjer so priznali, da je razpravo znotraj skupine zaznamoval močan "pluralizem idej". Gianni Pittella (S&D) je tako denimo poudaril, da je ta razdeljenost prispevala k številnim izboljšavam Cete, med drugim pa je izrazil željo po več preglednosti v trgovinskih pogajanjih in željo po bolj ambicioznih standardih pri delavskih pravicah.

Veliko pa je bilo tudi ostrih besed. Anne-Marie Mineur iz skupine skupine evropske levice (GUE/NGL) je tako izpostavila več kot tri milijone podpisov evropskih državljanov proti Ceti in številna območja oziroma občine po Evropi, ki so se razglasile za območje brez trgovinskih sporazumov. "Ceta je slab sporazum, dober je le za multinacionalke," je menila.

Da Ceta ni prostotrgovinski sporazum, ampak institucionalna reforma in "tihi državni udar", je dejala Tiziana Beghin iz evropskeptične Evropske svobode in neposredne demokracije (EFDD). Da bo Ceta uničila sto tisoče delovnih mest in bo pogubna za evropsko kmetijstvo, pa je menila Marine Le Pen iz skupine Evrope narodov in svobode (ENF). "Ljudje bodo prepoznali laži in vam ne bodo nikoli več zaupali," je zagrozila podpornikom sporazuma.

Pred evropskim parlamentom se je zbralo okoli 700 protestnikov. (Foto: AP)

Juncker zadovoljen z izidom glasovanja

Zadovoljstvo z izidom glasovanja je izrazil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. "Ta napredni sporazum je priložnost, da skupaj oblikujemo globalizacijo in vplivamo na vzpostavljanje pravil globalne trgovine," je poudaril. Kot najboljši primer tega je izpostavil že doseženo pri vzpostavljanju multilateralnih pravil pri naslavljanju investicijskih sporov.

Seja Evropskega parlamenta se je sicer danes začela z nekajminutno zamudo, ker je pred poslopjem parlamenta potekal protest, zaradi katerega nekateri poslanci niso mogli v razpravno dvorano.

Današnje glasovanje je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski minister za mednarodno trgovino Francois-Philippe Champagne, v četrtek pa bo parlament nagovoril kanadski premier Justin Trudeau.

Krepitev gospodarskega sodelovanja med EU in Kanado je na pomenu še pridobila po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA. Pod Trumpovo administracijo je namreč podobni prostotrgovinski sporazum med EU in ZDA, znan pod kratico TTIP, praktično mrtev. Nekateri pa Ceto vidijo tudi kot možen model za urejanje odnosov med Veliko Britanijo in EU po brexitu.