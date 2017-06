Fly Fly Travel – Rekorder po številu nagrad za najboljše podjetje

Poslovni Partner je nagrada, ki jo je Mass Media International ustanovila pred 23 leti z željo o afirmaciji najboljših podjetij in institucij v regiji. Nagrada se loči po tem, da podjetja sama predlagajo in ocenjujejo svoje poslovne partnerje s pomočjo določenih kriterijev. Tekom let je postala prestižno poslovno, strokovno in javno priznanje, saj so se med dobitnicami nagrede našle velika regionalna in svetovna podjetja.

Ob tej priložnosti je Sanja Milović (Brand Manager podjetja Fly Fly Travel) izjavila: “Počaščeni smo in veseli za večkratno priznanje kvalitete. Takšne vrste nagrada nas seveda obvezuje, da bomo v prihodnosti še boljši in da upravičimo priznano zaupanje“.

Večkratno nagrajena agencija Fly Fly Travel je poleg visoke pokritosti v Sloveniji prisotna tudi v regiji, in sicer na trgu Srbije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Turčije in Avstrije. Je tudi nositeljica istega naziva za leto 2016, kar samo potrjuje njen nivo kvalitete. Poleg te nagrade je podjetje dobila tudi naslednje nagrade: „Vip BizPartner 2014“, „Brand Leader Award“ za leto 2015 in 2016, „Dunajski Oskar popularnosti“ in „Zlatno turistično srce“ za leto 2014, 2015 in 2016.

Naročnik oglasa je Fly Fly Travel