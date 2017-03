Ford na avtosalonu z novo fiesto, Filipom Flisarjem in Ilko Štuhec

Na odru v hali A na popoldanskih pogovorih ob 17h med drugimi gostijo Filipa Flisarja, Bineta Volčiča, Jurija Tepeša in Ilko Štuhec, po ljubljanskih ulicah pa bo ves teden krožila karavana petih neukrotljivih Fordovih Mustangov in razveseljevala Ljubljančane z nepozabnimi vožnjami.

Prihodnji teden se na Gospodarsko razstavišče po 16 letih vrača Avtosalon Slovenije, kjer bodo vse do nedelje, 2. aprila, na ogled postavljenih okoli 260 vozil in predstavljenih številnih novosti s področja avtomobilizma. Salon se odpre v ponedeljek, 27. marca, ob 15. uri, v sklopu programa pa pripravljajo številne predstavitve, izobraževanja in zanimivosti.

Premierne predstavitve novih modelov

Ford bo osebna vozila predstavil v hali A, gospodarska v hali D, v tehičnem paviljonu pa vabijo v Cono udobja in povezljivosti. Poudarek bo na najnovejši Fiesti Vignale, ki bo v Sloveniji na voljo poleti, ter novih KA+, Edge Vignale in Kuga, predstavili bodo linijo Focus ST Line, pri gospodarskih vozilih pa novo generacijo motorjev EcoBlue.

Pester spremljevalni program s Fordovimi ambasadorji

V hali A pripravljajo pester program, v okviru katerega bodo vsak dan ob 17. uri na kratkem pogovoru z moderatorjem Jožetom Robežnikom gostili Fordove ambasadorje, slovenske junake:

Petek: Jurij Tepeš

Sobota: Ilka Štuhec

Nedelja (11.00): Tjaša in Rok Perko

Karavana neukrotljivih Mustangov s Filipom Flisarjem

Filipa Flisarja lahko ujamete tudi v karavani petih Fordovih Mustangov, ki ves ves teden kroži po ljubljanskih ulicah. Vsak dan med 7. in 18. uro Ljubljančanom nudijo nepozabne prevoze po mestu, obiskali bodo ljubljanske gasilce, delavce v Žitu, prepeljali nekaj blogerjev in še marsikaj. Skupaj z Radiem Antena pripravljajo tekmovanje legendarnega Rogovega Ponyja z Mustangom iz Špice do vhoda na avtosalon.

