FOTO: Davos: Mayjeva IT gigante opomnila, da 'ne želijo biti platforme za terorizem in otroško pornografijo', Trump posrkal vso pozornost

Svetovni gospodarski forum v Davosu tudi danes mineva v znamenju številnih zanimivih nagovorov in debat. Med drugim so spregovorili o boju proti podnebnim spremembam, davčnim utajam, o kriptovalutah, zbrane so nagovorili britanska premierka Theresa May, borka za pravice žensk Malala Yousafzai in mnogi drugi.

Vseeno pa je vse skupaj minilo precej v senci dejstva, da je v Davos pripotoval ameriški predsednik Donald Trump, ki bo sicer zbrane nagovoril jutri. V Davosu je tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki pa te dni pozornost vzbuja predvsem z izbiro nogavic - včeraj so bile posute s pikami, danes pa z račkami. Tako se je z "modnim izborom" postavil ob bok britanski premierki, ki je znova izbrala obutev z vpadljivim vzorcem.

Trump se je danes srečal z britansko premierko Thereso May, ki je forum nagovorila z daljšim govorom.

Dejala je, da se globalna gospodarska rast krepi, kar je razlog za optimizem, da pa koristi proste trgovine niso enakomerno razporejene, kar bi lahko spodkopalo svetovni red.

Potem ko je nemška kanclerka Angela Merkel včeraj opozorila, da je populizem "strupen", je Mayjeva ocenila, da skrajno levi in skrajno desni populizem nista dosegla razmaha, ki ga je marsikdo pričakoval, prav tako je ocenila, da vsaj na Otoku poslovni svet in vlada dobro sodelujejo.

Med temami, ki jih je njen kabinet napovedal že vnaprej, je bila (informacijska) tehnologija. Mayjeva je ocenila, da lahko internet državam v razvoju prinese 2,2 bilijona dolarjev višji BDP, da lahko tehnologija, vključno z umetno inteligenco, prinese veliko dobrega, da pa nikakor ne gre zanemarjati potencialnih škodljivih učinkov. "Tehnologija mora biti sila, ki prinaša dobro," je dejala Mayjeva.

Kot primer, ko tehnologija prinaša tako prednosti kot izzive, je izpostavila Uber – inovativno podjetje, katerega storitev pa se spopada tudi s številnimi težavami – od vprašanja zagotavljanja varnosti do vprašanja poštene obravnave sodelavcev.

Po njenem ni rešitev v tem, da se ta podjetja zapre, je pa treba izboljšati njihovo delovanje. Delovna zakonodaja mora zagotavljati varnost pravic delavcev na eni in fleksibilno poslovno okolje na drugi strani. Dejala je, da želi, da Velika Britanija postane vodilna, ko gre za inovaciji naklonjeno regulacijo, kar naj bi v praksi pomenilo, da je splet najbolj varen kraj na svetu, po drugi strani pa je poslovanje v digitalnem svetu enostavno.

Je pa Mayjeva tudi izzvala gigante informacijske tehnologije, ki bi morali po njenem storiti več, da zaščitijo uporabnike, predvsem otroke: "Podjetja ne smejo mirno gledati, kako se njihove platforme uporablja za zlorabljanje otrok, moderno suženjstvo ter širjenje terorističnih in ekstremističnih vsebin." Po njenem najbrž nihče ne želi biti znan kot platforma, kjer se najde "najboljše" teroristične vsebine in otroško pornografijo.

Na področju sodobnih tehnologij je izpostavila tri prioritete: razmisliti je treba o tem, ali je za regulacijo sodobnih tehnoloških platform potrebno sprejeti novo zakonodajo, investitorji morajo razmisliti o tem, kakšen je družbeni vpliv platform, v katere investirajo, posvetiti pa se je treba tudi etičnim vprašanjem, povezanim z vprašanjem umetne inteligence.

Mayjeva je sicer govorila pred precej prazno dvorano, so ugotavljali pikri kritiki. Njihovemu budnemu očesu ni ušlo, da je bilo včeraj, ko je govoril francoski predsednik Emmanuel Macron, zasedenih precej več sedežev.

Še bolj pozorno kot preštevale prazne sedeže, pa so oči zbranih v Davosu danes upale, da v svoje vidno polje ujamejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Poročevalci s kraja dogajanja pravijo, da je ob njegovem prihodu nastala skoraj popolna tišina, Trump pa je nekaj novinarjem, ki so kričali različna vprašanja, dejal le, da je njegovo sporočilo za Davos "mir in blaginja". Na obraze nekaj bolj ciničnih opazovalcev dogajanja, je to zvabilo piker nasmeh, Trump pa je Švico označil za "krasno državo". Pa čeprav je že vnaprej jasno, da ga tukaj ne čaka ravno naklonjena javnost.

Trump se je v Davosu srečal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Palestince je obtožil, da ne spoštujejo ZDA in jim zagrozil, da jim Washington ne bo izplačal več sto milijonov dolarjev pomoči, če ne bodo pristali na mirovna pogajanja z Izraelom.

Trump bo namreč Davos skušal prepričati v prednosti politike "najprej Amerika", ki razburja že vse od njegove izvolitve. Njegova ekipa pravi, da namreč "najprej Amerika" ne pomeni "samo Amerika". Čeprav ni pričakovati, da se bo Trump na odru Davosa spremenil v globalista, naj bi tako izrazil zavezanost mednarodnemu sodelovanju, obenem pa opozoril, da to ne more potekati, če niso jasne odgovornosti. Prav tako naj bi skušal Trump s pojavljanjem v Davosu svetu sporočiti, da so "ZDA na voljo za posel" in pričakujejo investitorje.

Še pred jutrišnjim nastopom pa se je danes med drugim srečal z britansko premierko, s katero sta potrdila "poseben odnos obeh držav". Prav tako naj bi uskadila Trumpov obisk na Otoku.

Nekoliko v senci Trumpa in Mayjeve pa je danes v Davosu nastopila tudi najmlajša dobitnica Nobelove nagrade Malala Yousafzai. Izpostavila je, da je dostop deklic do izobraževanja eden najbolj pomembnih izzivov, če želimo doseči enakopravnost spolov. "Razočarana sem, ko gledam, kako ljudje na položajih govorijo proti ženskam, jih ne sprejemajo kot enakovredne in jih celo nadlegujejo. Šokantno je, da so to dogaja. Ljudje, ki imajo do žensk nespoštljiv odnos, bi morali pomisliti na svoje matere, hčere in se vprašati, ali bi dopustili, da se kaj podobnega dogaja njim."

Boj proti enakopravnosti žensk je Malala sicer izkusila na lastni koži, ko so jo leta 2012, ko je bila že znana kot borka za pravice deklic do izobraževanja, ustrelili talibani. Danes je ženske pozvala, da se zoperstavijo poniževanju in stališčem, ki že dolgo ne bi smela več obstajati, a jih nekateri še vedno zastopajo.