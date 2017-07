FOTO: Na krovu največje evropske (pametne) potniške ladje: virtualna resničnost, simulatorji F1 in tehnološka 'varuška'

Veličastna je že na prvi pogled. In nič drugače ni, ko doživite njeno notranjost. Mi smo na krov največje ladje, kar jih premorejo evropski ponudniki križarjenj, vstopili v francoskem Le Havru. Ladja, poimenovana Meraviglia, je ponos družbe MSC. Še "dišeča po novem", naravnost iz ladjedelnice, se je ladja pred kratkim bohotila v francoskem pristanišču, kjer so jo krstili na razkošni ceremoniji, kjer ni manjkala niti prekaljena MSC-jeva ladijska botra - hollywoodska diva Sofia Loren. Danes ladja že pluje po morju s potniki na krovu, lastniki pa si lahko zadovoljno manejo roke ob podatku, da zanjo vlada izjemno zanimanje.

Zgradili so jo v francoski ladjedelnici družbe STX. "Gradnja je bila učinkovita in po načrtih," je o projektu skopo dejal njihov podpredsednik Stéphane Cordier.

Manj skromni so o zadnji pridobitvi njeni lastniki. Okoli 170.000 ton težka Meraviglia je četrta največja ladja za križarjenja, kar so jih zgradili doslej. Od nje je večja le trojica ladij v razredu Oasis, konkurenčne družbe Royal Caribbean. Na 19 palubah je prostora za 5.714 potnikov in vrsto površin, namenjenih športu, zabavi in druženju. Vse te številke pomenijo, da ima tudi evropski gigant med ponudniki križarjenj, ladjo, ki se lahko kosa z ameriško konkurenco. Za oceno, kako dobro ji bo šlo na ameriškem teritoriju, bo sicer potrebno še nekoliko počakati, bodo pa zato lahko prve mesece na novem plavajočem mestu toliko bolj uživali pretežno evropski potniki.

Primerjavam se ni mogoče izogniti: Meraviglia ali Harmony?

Na prvi pogled je sicer ladja precej podobna velikankam družbe Royal Caribbean, primerjavam se je tako skoraj nemogoče izogniti.

Aida pravi, da je na ladji toliko (pametne) tehnologije, da se tudi osebje na vse skupaj šele privaja. (Foto: 24ur.com)

Tako tudi tukaj najdemo obsežno ponudbo trgovin, restavracij, slaščičarn, seveda tudi bazenov, ladja premore 4D kino, dvorano za bowling, zabavate se lahko v virtualnem svetu, za ljubitelje hitrosti so pripravili simulatorje dirkalnih avtomobilov, simulator letenja, ljubitelji adrenalina lahko ladjo "prečkajo" na vratolomnem "himalajskem mostu".

A kljub podobnostim, Meraviglio od primerljive konkurence – na primer Harmony of the Seas, ki smo jo obiskali lani, ko so jo iz ladjedelnice poslali na morje, loči "evropska duša". Medtem ko so pri Royal Caribbean veliko stavili na divje barve, adrenalinske tobogane, iz katerih odmevajo kriki, ki so mešanica groze in navdušenja, pa tudi na sicer zabavne - "okraske", kot je veliko vedro, ki počasi zbira in nato izlije vodo, Meraviglia daje vtis elegance in prefinjenosti.

Še najbolj bleščeč element na ladji so stopnice, delo družbe Swarovski. Meraviglia je sicer že peta MSC-jeva ladja, ki se lahko pohvali z njimi. Vsekakor ladji dodajo vtis glamurja, kar je bilo še posebej vidno na večer krstne ceremonije, ko so se po njih spuščale dame v večernih toaletah. Odvečnega kiča ladijski interior pravzaprav ne premore. Še najbolj bodejo v oči zlate skulpture, ki jih sestavljajo podobe ljudi, ki se ukvarjajo z zelo sodobnimi zadevami – kot je na primer poziranje za selfi.

Pametna ladja za milenijce

Izbira kiparskega okrasja ni naključna. Meraviglia je namreč ladja, namenjena milenijski populaciji, ki se težko loči od pametnega telefona – pa čeprav le za toliko, da bi si ogledala zelo razumljive smerokaze ali se nekaj krat sprehodila po palubi in našla restavracijo, v kateri želi jesti večerjo. Meraviglia je zato – pa čeprav so njene palube poimenovane po čudesih starega sveta – nadvse moderna "pametna ladja". Lastniki so v informacijsko tehnologijo, ki prekaša konkurenco, vložili ogromno časa in denarja ter se povezali s podjetji kot so Deloitte Digital, Hewlett Packard Enterprise in Samsung.

Ko vstopite na ladjo, vas tako opremijo s plastično "uro", ki je del interaktivnega sistema MSC for Me, in skupaj s posebno aplikacijo za pametne naprave in sistemom za zaposlene, potniku omogoča hitro pridobivanje informacij o ladji in dogajanju na njej. Tako lahko med drugim hitro izveste, kako polna je restavracija, kjer bi radi jedli kosilo. Omogoča pa tudi rezervacije in plačevanje storitev, zaposlenim pa potreben nadzor nad potniki. Pa še nekaj, kar bo zagotovo razveselilo starše – omogoča, da v vsakem trenutku ugotovite, kje na ladji se nahaja vaš otrok.

Ko smo že ravno pri tehnologiji, pa velja omeniti še 480 m2 velik LED ekran, pravo elektronsko nebo, na katerem lahko gostje občudujejo dogajanje na ladji, posnetke sončnih vzhodov in zahodov, zvezdnato nebo ponoči in podobne zanimive prizore.

(Foto: 24ur.com)

Od tovorne ladje do plavajočih turističnih mest

MSC, ki ima trenutno 13 ladij, namerava v svojo floto do leta 2026 dodati še 10 podobnih ladij, vključno s štirimi, težkimi okoli 200.000 ton, ki bodo sprejele okoli 6.850 potnikov. Prav ti velikopotezni načrti so bili razlog, da je ladjo dan pred krstno slovesnostjo, obiskal francoski predsednik Emmanuel Macron. Družba namreč namerava še naprej sodelovati z ladjedelnico Saint-Nazaire. Glede na to, da so za Meraviglio odšteli slabih 900 milijonov evrov, gre za partnerstvo, od katere si Francija veliko obeta. Naslednji posel je težak 4,5 milijarde evrov, pogodba pa je že podpisana.

Takšni dosežki so vsekakor impresivni za družbo, ki jo je v sedemsedetih letih prejšnjega stoletja, ustanovil leta 1940 rojeni italijanski kapitan Gianluigi Aponte, skupaj s soprogo Rafaelo. Začela sta z eno tovorno ladjo, ki je tovorila tovor med Evropo in Afriko. Posel je nato hitro rasel in leta 1988, se je družba začela premikati proti dejavnosti potniških križarjenj. Aponte je leta 2014 vajeti družbe predal sinu Diegu.

Evropski ladjar v boj na poln ameriški trg

Do leta 2019, bo Meraviglia večinoma plula po Mediteranu in okoli severne Evrope. Nato pa jo nameravajo poslati na Florido in predstaviti ameriškemu občinstvu, kjer se bo pridružila dvema MSC-jevima ladjama, med drugim MSC Seaside, ki bo v valove zarezala decembra letos in je namenjena predvsem ameriškemu okusu.

Ameriški mediji ocenjujejo, da bo imela družba pri zanesljivem vstopanju na ameriški trg, še največ težav s hrano, ki bi navduševala ameriške brbončice, kar se je zgodilo v primeru ladje MSC Divina. No, na Meraviglii so se s kulinariko vsekakor potrudili. Nekaj vaje bodo potrebovali le še natakarji, kar je bilo precej opazno na večerji po krstni plovbi, ko je kar nekaj gostov na glavno jed čakako in čakalo.

Za gurmane in sladkosnede

A kar je prišlo na mizo, je bilo dokaz, da na Meraviglii nameravajo razvajati gurmane. Na voljo je sicer 12 različnih restavracij s pestro ponudbo – od italijanske, francoske in japonske kuhinje, do hitre hrane in sočnih zrezkov ter sladkih dobrot. Naj vam namignemo, da za sladke dobrote in vrhunski sladoled skrbi sam Jean-Philippe Maury. Ladja premore tudi sirarno, kjer lahko opazujete mojstra pri delu. Če pa vam vse to ni dovolj, pa lahko zasedete mesto ob mizi kuharskega mojstra, kjer najprej spremljate njegovo delo, nato pa seveda pojeste okusen obrok. Takšno razvajanje vas bo stalo okoli 100 evrov, pove Poljakinja Aida, ki nam razkazuje ladjo.

Poljakinja Aida: Smo velika družina

Obed pri mizi kuharskega mojstra vas bo stal okoli 100 evrov. (Foto: 24ur.com)

Ladja je multikulturni center v malem. 1540 članov osebja prihaja z vseh vetrov, pravi Aida, ki jo je delo na ladji pritegnilo pri rosnih 19-ih. "Šla sem na počitnice v Egipt in nato na obali opazovala velike potniške ladje. Rekla sem si, da bi to res bilo nekaj zame," razloži.

Štiri leta kasneje dela na krovu Meraviglie in priznava, da so jo lastniki z vso sodobno tehnologijo zaposlenim kar dobro zagodli. "Lovimo se," odkrito prizna. Vseeno je ekipa, ki se je na izzivov polno delo pripravljala že pol leta vnaprej, prepričana, da bo v nekaj mesecih delo povsem utečeno.

Medtem ko za zaposlene na ladji pravi, da se med seboj odlično razumejo, za potnike priznava, da znajo biti tudi naporni: "Italijani bi radi vse zastonj, Angleži so rezervirani, Nemci pa so zelo fer," pravi. In se pošali, da o Slovencih ne more podati sodbe, saj jih na ladjah, kjer je delala, še ni srečala prav veliko.

A po podatkih naših ponudnikov križarjenj, Slovenci radi hodimo na križarjenja, pravi Mladen Barukčič iz agencije Svet križarjenj. Pravzaprav vse bolj radi. In kako globoko boste morali seči v žep za tedensko potovanje na Meraviglii? Slabega tisočaka na osebo v sezoni in slabo polovico tega zneska izven sezone. Seveda pa je vse odvisno od tega, kako razkošno potovanje želite. Cene navzgor na luksuznih ladjah pravzaprav skoraj ne poznajo omejitev.