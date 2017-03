FOTO: Med vzdrževalci največje zasebne zbirke letal na svetu

Je najbolje prodajana energijska pijača na svetu, znana po sponzoriranju odštekanih prireditev in ekstremnih športnikov. Njen ustanovitelj pa eden najbogatejših Avstrijcev z ekstravagantnim življenjskim stilom. Dietrich Mateschitz je zagotovo eno najvplivnejših imen v svetu marketinga. Mateschitz je velik ljubitelj vsega, kar je povezano s hitrostjo, njegova verjetno največja strat pa sta letalstvo in letenje. Že od nekdaj je zapisan letalstvu, tudi sam ima dovoljenje za pilotiranje. Še posebej mu je pri srcu letalska flota v Hangarju 7, ki jo danes sestavlja več kot 35 primerkov, pilotirajo pa jih le najboljši akrobatski piloti, tudi glavni pilot letalskega dela Raimund Riedmann. Svojo zbirko delujočih starodobnih letal in helikopterjev je postavil na ogled ne tako daleč od nas, v Salzburgu. Tam je namreč glavna postojanka znane akrobatske letalske skupine Flying Bullsi.

Nad njo bdi vodja letalskega dela, ki je tudi glavni pilot Flying Bullsov, Raimund Riedmann.

Raimund Riedmann, glavni pilot skupine Flying Bulls. (Foto: Miro Majcen)

Vsa letala in helikopterji so še uporabni, to pomeni, da jih je možno uporabljati?

Ja, seveda. To je ena velika posebnost tega muzeja. Te zbirke se ne da videti le tukaj v muzeju, mi lahko ta muzej po želji tudi premikamo. Od tukaj lahko letimo na zračne šove, kot recimo v Maribor, ki je naša zelo priljubljena destinacija. Tam vsako leto pred začetkom sezone postavimo našo postojanko za treninge. V soboto po treningih pa imamo v Mariboru potem tudi predstavo. Z našimi predstavami se selimo vse to Anglije, predvsem pa je na sporedu Evropa. Helikopterje občasno prepeljemo tudi dlje kot recimo v ZDA in na Japonsko.

Nameravate to zbirko v prihodnosti še kaj širiti?

Mi kot piloti bi seveda vedno želeli dobiti še kakšne nov primerek. Ampak če pogledamo, je naša zbirka že sedaj relativno popolna. Imamo dva relativno velika hangarja, ki sta polna. To je tudi naš največji problem, da nam zmanjkuje prostora za vse primerke. Če bi dogradili še tretji hangar, potem bi se lahko pogovarjali o širitvi. Mislim, da moramo biti zelo zadovoljni s tem kar imamo. V zbirki imamo primerke letal iz druge svetovne vojne, kot je recimo Lightning (Lockheed P-38 Lightning je lovec iz druge svetovne vojne ), ki je povsem enkraten primerek v svetovnem merilu.

Vsa letala v zbirki lahko še vedno letijo. (Foto: Miro Majcen)

Kateri primerek oziroma katero letalo je vaše najljubše?

To je zelo težko reči. Mislim, da je vedno tisto tvoje najljubše, ki ga v danem trenutku pilotiraš. Ti primerki so tako edinstveni, da se je zelo težko odločiti za enega najljubšega. Zame je zagotovo eno najlepših letal DC 6.

Letalo DC6 (na levi) je bilo nekoč v lasti jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita. (Foto: Miro Majcen)

Bi lahko rekli, da je to ena največjih zbirk zgodovinskih letal in helikopterjev na svetu?

To bi težko rekel, je pa zagotovo ena največjih v Evropi. Poleg tega je to muzej, v katerem so vsi primerki primerni za letenje. To je zagotovo naša največja posebnost.

Fotogalerija (37)









































































Vsa razstavljena letala so delujoči oldtajmerji in jih uporabljajo na različnih letalskih mitingih in v zračnih šovih. Zanje pa redno skrbijo v sosednjem Hangarju-8, kamor pa obiskovalci in mediji nimajo vstopa. Med bolj zanimive igrače za velike fante v zbirki zagotovo spada Titovo zasebno letalo DC 6B, na katerega so še posebej ponosni. Nekoč znamenito letalo je bilo izdelano leta 1958, leta 2004 so ga strokovnjaki v Salzburgu temeljito prenovili. Ker je bilo treba pregledati vsak najmanjši vijak, je vse skupaj trajalo kar 4 leta. Zaradi svoje velikosti, edinstvenega starinskega videza in razkošne notranjosti velja za kronski dragulj zasebne flote Flying Bulls v Hangarju 7.

Ker Mateschitz zelo radodarno sponzorira tudi ekipe v formuli 1 in rallyju, boste v muzeju lahko videli tudi vrsto dirkalnikov, od oktobra lani pa je tukaj razstavljena tudi kapsula iz katere je leta 2012 z roba vesolja skočil Felix Baumagarner. Vse skupaj pa povezuje vrhunska kulinarika. Na vrhu steklenega muzeja je restavracija Ikarus, nagrajena z dvema Michelinovima zvezdicama. Njena posebnost je, da vsak mesec gostijo povsem različne glavne kuharje z vsega sveta, od indijske do francoske kuhinje.

V Hangarju 7 razstavljajo tudi letala, s katerimi najboljši piloti sveti letijo v seriji Red Bull Air Race. (Foto: Miro Majcen)

Delček Hangarja-7 lahko doživite seveda tudi vi. Vstopnine ni, edino kar se vam lahko zgodi je, da bo muzej na pol prazen ko boste prišli, saj helikopterje in letala v času zračnih šovov odpeljejo. Zato pred obiskom preverite, kaj vse je na ogled tisti trenutek.