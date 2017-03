Fructal Natura postala Izbrani produkt leta 2017

Sokovi Fructal Natura so namenjeni vsem, ki posvečajo posebno pozornost svoji prehrani, saj gre za 100% sadne in zelenjavne sokove. Le-ti ne vsebujejo dodanega sladkorja, vsebujejo le sladkorje, ki so naravno prisotni v sadju in zelenjavi. V Fructalu so pripravili pester izbor izdelkov iz linije Fructal Natura:

- 100% sok iz rdeče pese

- 100% sadno – zelenjavni sok iz jabolk, korenčka in pomaranč

- 100% sadni sok iz grozdja in brusnic

- 100% sok iz grozdja, jabolk, višenj, aronije in črnega ribeza

- 100% sok iz Vipavskih breskev in jabolk

nabor izdelkov Natura in aktivni

Poleg 100% sokov, lahko v naboru izdelkov Fructal Natura najdemo tudi 100% BIO sokove, ki so narejeni iz najkakovostnješih ekološko pridelanih surovin, in sicer:

100% BIO sadni sok iz jabolk in borovnic

100% BIO sadni sok iz jabolk, granatnih jabolk, črnega ribeza in grozdja

V mesecu marcu pa v Fructalu na trg uvajajo še dva nova izdelka Natura. Odlikuje ju priročno 250 ml pakiranje, zato sta izdelka namenjena predvsem profesionalnim in rekreativnim športnikom ter vsem tistim, ki skrbijo za zdrav slog življenja.

Nova proizvoda bo Fructal lansiral v dveh okusih: rdeča pesa ter borovnica z dodatkom magnezija in kokosove vode.

Naročnik oglaja je Fructal d.d.