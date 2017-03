G20 zaradi ZDA iz izjave izpustil protekcionizem in podnebne spremembe

Wolfgang Schaeuble (Foto: AP)

Finančni ministri in guvernerji centralnih bank iz skupine 20 najpomembnejših svetovnih gospodarstev (G20) v izjavo ob zaključku zasedanja v nemškem Baden Badnu niso vključili zavzemanja proti protekcionizmu in za boj proti podnebnim spremembam. Izjave s temi zavezami ZDA namreč ne bi podpisale.

Ministri so na sklepni dan dvodnevnega zasedanja v skupni izjavi zapisali, da si prizadevajo za "krepitev prispevka trgovine k našim gospodarstvom", niso pa ponovili stališča iz prejšnjih zasedanj, da se G20 zavzema za prosto trgovino in proti protekcionizmu. Da bi izjava to izrecno omenjala, so preprečile ZDA.

Izjava G20 po tokratnem srečanju za razliko od izjave po lanskoletnem prav tako ne vključuje zavzemanja za boj proti podnebnim spremembam. Delegacija ZDA se namreč ni želela zavezati, ker o tem ni dobila navodil iz Washingtona, so povedali viri.

Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je zasedanje kljub temu označil za uspešno. Skupno delo skupine G20 se je "prej okrepilo kot oslabilo", je dejal minister in dodal, da so na koncu le soglašali, da se bodo vzdržali manipulacij z valutami in da si ne želijo nepoštene konkurence, pri tem pa izrazili prepričanje, da svetovna trgovina prispeva k rasti globalnega gospodarstva in posameznih narodnih gospodarstev.

"Včasih se mora človek ob takšnih dneh omejiti tako, da od nobenega od partnerjev ne zahteva preveč," je iskanje kompromisa po poročanju dpa povzel minister.

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je na zasedanju G20 danes dejal, da prejšnje izjave zasedanj G20 niso vodilo za sedanjo trgovinsko politiko ZDA in da se ne bi smelo preveč pozornosti namenjati spremembam v izjavi glede na prejšnja leta. "Kar je bilo vključeno v prejšnje izjave, z mojega vidika ni nujno relevantno," je dejal Mnuchin.

Ameriški predsednik Donald Trump je že v predvolilni kampanji nakazal uvedbo protekcionistične gospodarske politike. Grozil je z uvedbo uvoznih dajatev za multinacionalke s tovarnami zunaj ZDA, Kitajsko pa obtožil valutnega manipuliranja. V prvih dneh vladanja v Beli hiši je podpisal tudi dokumente za izstop ZDA iz transpacifiškega prostotrgovinskega partnerstva.