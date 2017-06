Glavne lekcije dela kot CEO so v resnici samo tri

1. Treba je poslušati ter manj govoriti

Velikokrat slišimo, da je pomembno, če znamo človeku prisluhniti. Vendar kaj v resnici pomeni poslušati? Je dovolj, da malce pokimaš? Veliko nas misli, da smo dobro poslušalci. Vendar, kako dobri smo, dejansko pokaže šele dejstvo, če smo sogovorniku z našim poslušanjem pomagali oziroma rešili katero izmed njegovih zagat.

Gašper Jordan je zmagovalec razpisa CEO za en mesec in mesec dni preživlja ob boku direktorja slovenske kadrovske agencije. Svoje izkušnje v blogih deli z bralci 24ur.com.

Enako velja za posel, saj lahko le tako ugotovimo, kaj dejansko našega sogovornika tare. Všeč mi je bil nasvet enega od sodelavcev, ki mi je dejal: »imaš dve ušesi in samo ena usta, zato bolj poslušaj in manj govori.« Le tako si lahko uspešen na poslovnem področju, saj ima stranka vedno prav. Ali bolje rečeno, stranka ima vedno željo, le na nas je, če jo znamo zaznati ter uresničiti.

2. Tudi direktorji so ljudje

Kljub tem, da na sestankih s poslovnimi partnerji govoriš navadno z direktorjem, ki mora že zaradi svojega položaja nastopati po poslovnem bontonu, še ne pomeni, da pod tem nastopom ni človek, kot si ti. Moram priznati, da sem bil pozitivno presenečen, saj dosedanji direktorji, s katerimi sem imel priložnost govoriti, niso imeli nikakršnih pomislekov oziroma niso dajali videza, da bi jih motilo, da se z njimi pogovarja nekdo, ki je še zelo zelen v poslu in je s svojo funkcijo pričel šele pred kratkim.

Tudi direktorji imajo svoje konjičke, s katerimi se ukvarjajo, družino, ki jim veliko pomeni in/ali takšne in drugačne dejavnosti, s katerimi preživljajo prosti čas. Če znaš te zadeve razumeti, se v njih vživeti ter jih vsaj količkaj poznati, se ti vrata odprejo malce bolj na stežaj, kot pa če si le strogo posloven ter takoj preideš na posel. Pa sem ne štejem običajnih vljudnostnih fraz na začetku, ki so del poslovnega bontona, ampak sposobnost empatije in prilagajanja sogovorniku.

Kot CEO ali kot vodja katerikoli skupine, pa naj bo to v poslu ali športu, ljudi najlažje vodiš ter jih prepričaš, da ti sledijo, s svojim zgledom.

3. Zgled šteje tako znotraj kot zunaj podjetja

Kot CEO ali kot vodja katerikoli skupine, pa naj bo to v poslu ali športu, ljudi najlažje vodiš ter jih prepričaš, da ti sledijo, s svojim zgledom. Vodje ni brez sledilcev in sledilci sledijo nekomu zaradi njegovih dejanj in njega samega, ne zaradi tega, ker pač ima funkcijo. Zato je še kako pomembno, da se kot vodja vedeš tako, kot bi si želel, da se vedejo tvoji sodelavci. Kajti če govoriš nekaj, počneš pa nekaj popolnoma drugega, boš slej ko prej ostal brez sledilcev. To pa v poslu pomeni, da bodo ljudje odšli ali pa bodo nezadovoljni, saj »šef nam govori to ali ono, sam pa tega ne počne«.

Enako velja za nastop zunaj podjetja, ne glede, ali gre za poslovni sestanek, športno prireditev ali kakršnokoli drugo prireditev družabne narave. Treba se je zavedati dejstva, da ne glede na položaj, ki ga zasedaš znotraj organizacijske sheme, vedno in povsod predstavljaš svoje podjetje. Nikoli ne veš, kdo bo tvoja naslednja stranka in kdaj, zato je treba vselej paziti, da si do vseh spoštljiv in korekten ter živiš in delaš to, kar govoriš in predstavljaš. In tega se v Adeccu še kako zavedajo, saj temu daje še poseben poudarek.

Posel se stalno spreminja, da pa je proces še bolj zanimiv v njem nastopamo ljudje, ki smo zelo zanimiva in spremenljiva bitja. Zato je potrebno biti vešč poslovnega bontona, biti avtentičen in se držati svojih načel ter vrednot, hkrati pa imeti sposobnost empatije. Le tako smo lahko namreč uspešni.