Glavobol za potnike na berlinskem letališču: Ryanair pripeljal stavkokaze, sindikat grozi z novimi stavkami

Stavka zaposlenih na berlinskih letališčih Tegel in Schönefeld se nadaljuje drugi dan zapored. Promet nad Berlinom je vnovič skorajda povsem obstal. Položaj pa se še zaostruje. Ker je letalska družba Ryanair iz tujine pripeljala svoje osebje, sindikat Verdi grozi z novimi stavkami, in to brez predhodnega obveščanja potnikov.

K stavki približno 2000 zaposlenih na berlinskih letališčih je pozval sindikat Verdi, ki želi iztržiti zvišanje plač. Sprva naj bi trajala do danes zjutraj, a so jo zaenkrat podaljšali do srede do 5. ure.

Doslej so odpovedali 460 letov na in z letališča Tegel ter 143 letov z in na letališče Schönefeld, je povedal tiskovni predstavnik upravljalca obeh letališč Berlin Brandenburg. To pomeni več kot 90 odstotkov vseh za danes predvidenih letov, lahko pa tekom pride pride še do novih odpovedi.

Zaradi stavke letališkega osebja so že v petek odpovedali več sto letov z obeh berlinskih letališč. Ker delodajalci konec tedna niso predložili nobene nove ponudbe, je sindikat Verdi v ponedeljek pozval k novi stavki.

V ponedeljek so uspeli nekatera letala usmeriti na bližnja letališča, ali bo tako tudi danes, pa tiskovni predstavnik ni znal povedati.

Na letališču Schönefeld poskuša irska letalska družba Ryanair z lastnim osebjem odpraviti manjši del letal. "V ta namen je prevoznik pripeljal svoje osebje iz tujine, ki pa ni opravilo varnostnih pregledov," so opozorili v sindikatu Verdi. S tem se po njihovem mnenju ogroža varnost potnikov.

Promet nad Berlinom je spet skorajda povsem obstal. (Foto: AP)

Tudi britanska letalska družba Easyjet želi odpraviti šest svojih letal in namerava v ta namen pripeljati svoje osebje. V sindikati Verdi vidijo to kot zaostrovanje konflikta. "Če se bo pripeljalo stavkokaze, potem novih stavk ne bo več mogoče napovedati vnaprej," je dejal vodja stavke Enrico Rümker.

S tem se potnikom obetajo nove, nenapovedane stavke. V ponedeljek so v Belinu odpovedali približno 650 od 670 napovedanih letov. A ker je Verdi stavko napovedal pravočasno, se je lahko večina potnikov temu ustrezno prilagodila.

Sindikat za letališko osebje zahteva zvišanje povprečne urne postavke z 11 na 12 evrov v roku enega leta, delodajalci so pripravljeni v treh letih ponuditi osem odstotkov več, torej po 2,66 odstotka več na leto.