Vsak četrti Slovenec dela v podjetju pod tujim nadzorom

Slovenci postajamo vse bolj informacijsko pismeni, ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije (Surs), ki je pripravil posebno objavo o globalizaciji gospodarstva v Sloveniji.

"V letu 2016 je imelo dostop do interneta 78 % gospodinjstev v Sloveniji, in od aprila 2015 do marca 2016 je vsaj enkrat kaj kupilo prek spleta 40 % posameznikov, starih med 16 in 74 let," so zapisali na Sursu. Za primerjavo: v letu 2010 je imelo dostop do interneta 68 % gospodinjstev, vsaj en spletni nakup pa je opravilo 26 % posameznikov, starih med 16 in 74 let.

Danec v eni uri zasluži enako kot trije Slovenci

Na Sursu zaznavajo tudi močno ekonomsko globalizacijo. V letu 2015 so štirje od desetih Slovencev zaposleni v podjetju, ki se povezuje v skupino podjetij, delali v mednarodnem podjetju pod nadzorom tuje pravne enote. Podjetja iz sosednjih držav so bila lastniki 40 % mednarodnih podjetij v Sloveniji; od podjetij pod tujim nadzorom jih je bilo 20 % avstrijskih, 10 % hrvaških, 9 % italijanskih in 2 % madžarskih.

Če bi se državljani Slovenije in državljani sosednjih držav zbrali in si za plačilo za svoje delo odrezali kos potice glede na povprečne stroške dela v svojih državah, bi največji kos dobili Avstrijci, najmanjšega pa Madžari.

Na ravni EU so za svoje delo najbolje plačani oz. zaslužijo največ Danci. V 2015 so zaslužili 41,3 EUR na uro; s takim plačilom bi lahko v Sloveniji plačali skoraj tri Slovence oz. tri ure dela. Najmanj pa zaslužijo Bolgari; v 2015 so zaslužili 4,1 EUR na uro, kar pomeni, da so Bolgari prejeli za štiri ure dela povprečno enako plačilo kot Slovenci za eno uro dela, so zapisali na Surs.

Koliko kilometrov prepotujejo sestavine za smuti, preden pridejo v Slovenijo?

Recimo, da si zaželimo sadni smuti iz banan, avokada, kivija in ananasa. Ste se kdaj vprašali, kako daleč pripotujejo te, nam na videz tako lahko dostopne sestavine? Če predpostavimo, da omenjeno sadje izvira iz držav, ki so njegove glavne izvoznice – banane iz Ekvadorja, avokado iz Mehike, kivi iz Kitajske in ananas iz Brazilije –, in da sadje potuje po morju, potem je bila pot, ki so jo prepotovali vsi skupaj, da so prišli do nas, dolga približno 52.289 kilometrov.

V Slovenijo je bilo v letu 2016 uvoženih 2.100 ton avokada 72.600 ton banan, 2.700 ton ananasa in 3.700 ton kivija, iz Slovenije izvoženih pa 38.000 ton banan, 1.100 ton avokada, 400 ton ananasa in 1.300 ton kivija.

Za prevoz vsega omenjenega sadja bi v 2016 potrebovali skoraj osem tovornih ladij za sadje in zelenjavo z nosilnostjo tovora 10.600 ton. Seveda je bilo to sadje v hladilnicah, embalirano in na koncu še prepeljano v trgovine, kar je še dodatno obremenilo okolje.

Države EU zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 23 odstotkov

Najbolj pereč problem globalizacijskih procesov je poseganje v naravno okolje flore in favne. V današnjem svetu se čedalje bolj merijo vplivi – lahko bi rekli – moderne globalizacije na okolje. Ko se svet povezuje, se vse to vtisne v okolje in te posledice v zadnjem času občutimo čedalje močneje in jih tudi kar uspešno premagujemo.

"Nekatere okoljske cilje smo si države članice EU postavile v strategiji za pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo Evropa 2020. Povečanje deleža obnovljivih virov v končni porabi je določeno različno za vsako državo članico. Slovenija dosega zdaj 22-odstotni delež in ga mora do leta 2020 povečati na 25 %. Cilj so od naših sosed presegle že Madžarska, Hrvaška in Italija. Drugi cilj, ki pa je skupen državam članicam EU, je zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 20 % glede na leto 1990. Ta skupni cilj je bil dosežen že v letu 2014. Države smo vse skupaj v povprečju znižale emisije toplogrednih plinov za 23 %," so še zapisali na Surs.