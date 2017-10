Gorenje prekinilo sodelovanje s Panasonicom, odpuščanj ne načrtujejo

Gorenje, ki je za Panasonic proizvajalo pralne stroje in samostojne hladilnike, se je po informacijah Dela septembra z japonsko multinacionalko dogovorilo o podrobnostih prenehanja sodelovanja. To je po navedbah Gorenja prinašalo 1,5 odstotka prometa skupine, v družbi pa zaradi tega ne načrtujejo zmanjševanja števila zaposlenih.

Gorenje je za Panasonic proizvajalo hladilnike in pralne stroje. (Foto: AP)

"Po poletnih mesecih, ko je potrošnja nizka, sledijo za nas najmočnejši meseci v letu. Prodaja se dobro odvija. Kot običajno, je torej v teh mesecih tudi proizvodnja, ki sledi naročilom, zelo velika, zato so zdaj naše zmogljivosti najbolje izkoriščene," so povedali v Gorenju.

Izpad prihodkov pa so komentirali z navedbami, da "to ni zanemarljivo". Ker so prihodki od prodaje lani znašali 1,258 milijarde evrov, bi lahko bil izpad prihodkov več kot dvakrat višji od lanskega čistega dobička v višini osem milijonov evrov. Ocene poznavalcev govorijo o izpadu, ki bi lahko dosegel desetino prihodkov skupine.

Kot so še navedli v Gorenju, skušajo izpad nadomestiti s prodajo pri drugih kupcih na vseh obstoječih in potencialnih novih trgih. Sodelovanje z Japonci je poleg konkretnega izdelka prineslo tudi novo znanje in inovativne pristope na področju raziskav in razvoja, ki so pomembni pri ustvarjanju prihodnjih izdelkov.

Panasonic, ki ima v Gorenju 10,7-odstotni delež, se je pred časom spogledoval z idejo, da bi v Gorenju povečal lastništvo. A se je po skrbnem pregledu odločil, da "povečanje lastniškega deleža ni v skladu z njihovo trenutno naložbeno strategijo". Strani sta po tem navedli, da se njuno poslovno sodelovanje nadaljuje.

So pred družbo pomembne spremembe v lastniški strukturi?

Ob prekinitvi sodelovanja se postavlja vprašanje, ali bo sledil tudi odhod iz lastništva Gorenja. Država ima v njem prek Kapitalske družbe (Kad) 16,4 odstotka, ta pa naj bi konec avgusta na finančno ministrstvo naslovila vprašanje, ali mora delež v Gorenju, ki sodi med pomembne naložbe države, povečevati.

Kot je v ponedeljek na konferenci Slovenskega državnega holdinga (SDH) povedala članica uprave SDH Nada Drobne Popovič, SDH v Gorenju nima lastniškega deleža, zato Kad to naložbo upravlja samostojno. Kad tako samostojno pripravlja tudi odločitev o tem, ali bo povečal delež ali ne, je dodala.

V Gorenju odpuščanj ne načrtujejo. (Foto: POP TV)

Na Kadu so pojasnili, da na družbi trenutno "ne potekajo nikakršne aktivnosti glede njenega povečevanja deleža v Gorenju". Na podlagi informacij, ki se čedalje bolj pojavljajo v medijih, ocenjujejo, da so pred družbo Gorenje pomembne spremembe v lastniški strukturi, o čemer pa so že obvestili ministrstvi za finance in gospodarski razvoj in tehnologijo ter SDH, so še zapisali.

Verjetno bo kmalu naprodaj tudi delež Mednarodne finančne korporacije (IFC) iz skupine Svetovne banke, ki ima v Gorenju 11,8-odstotni delež. Ta je že pred leti napovedala, da se bo v določenem času iz Gorenja umaknila.