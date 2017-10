FOTO: Grey Slovenia prejela veliko nagrado ter zlati in srebrni boben

Žiriji tekmovalnih sekcij Najboljše delo in Najboljša praksa sta razglasili zmagovalce letošnjega Zlatega bobna. Podeljenih je bilo 45 srebrnih bobnov, 17 zlatih bobnov in 14 velikih nagrad. Veliko nagrado za družbeno korist je prejela agencija Grey Poland za THE BIGGEST CHRISTMAS CHOIR v skupini Odnosi z javnostmi. Med slovenskimi agencijami je slavila Grey Slovenia, ki je za Lahkonočnice, naročnik A1 Slovenija, prejela veliko nagrado in nagradi zlati boben ter srebrni boben.

Najboljša agencijska mreža leta je MCCANN WORLDGROUP, prejemnica nagrade Zlata mreža, z zbranimi 141 točkami. S 67 točkami je McCann Worldgroup Italy prejela nagrado Zlata vrtnica za najboljšo agencijo leta. Voskhod iz Rusije je tudi tokrat postala najboljša neodvisna agencija in z 52 točkami prejela nagrado Golden Dragon. Velika nagrada za najboljšo znamko je pripadla znamki Vodafone, ki je zbrala 55 točk.

V kategoriji posebnih nagrad je v tekmovalni sekciji Najboljše delo Golden Drum Adriatic Award prejela agencija New Moment New Ideas Company za One Book For Peace. Podeljeni sta bili dve Silver Drum Adriatic Award nagradi. Prejemnici sta agencija Grey Slovenia za Lahkonočnice in agencija McCann Beograd za democrARtisation. Nagrada Bronze Drum Adriatic Award pa je pripadla agenciji Bruketa&Žinić&Grey za Hope.

V tekmovalni sekciji Najboljša praksa je Golden Drum Adriatic Award prejela agencija Grey Slovenia za Lahkonočnice, Silver Drum Adriatic Award pa Imago Ogilvy za Dear Mr. President. Nagrado Bronze Drum Adriatic Award je prejela agencija McCann Beograd za democrARtisation.

Prejemnik Zlate ure je Alessandro Sabini, izvršni kreativni direktor iz agencije McCann Worldgroup Italy, za kampanjo Responsibly the beer.

Zmagovalci Tekmovanja za mlade bobnarje so: 1. mesto za kreativno rešitev See The Full Picture, Michał Orlikowski in Bartosz Chlebowicz, 2. mesto za delo Ljubljana - Culture Overload, Damian Kitowski in Michał Oleksów, 3. mesto si delita dve kreativni rešitvi, in sicer Hard to pronounce. Easy to love, avtorja Kaja Dobrzanska in Adriana Hochmańska, ter kreativna rešitev Small in size, great in stories, Tea Šubat.