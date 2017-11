Harley-Davidson ima predstavništvo tudi v Sloveniji

Zgodba se je začela letos spomladi z Grand Opening dogodkom, kjer so si izbrani povabljenci lahko prvi ogledali novo ustanovljen Hraley-Davidson center s salonom, servisnim in “custom oddelkom”, ki velja za enega največjih v srednji Evropi. Projekt je bil že od samega začetka ambiciozno in profesionalno zasnovan, zahvaljujoč tudi enemu od lastnikov, Ilyi Berezinu, ki je pionir v tem sektorju z dolgoletnim izkušnjami v vodenju predstavnistva Harley-Davidson v Moskvi.

Uspešna motoristična sezona je sadež prav teh izkušenj in skrbi za detajle g.Berezina, ki je od otvoritve do zaključka sezone skrbel, da vse poteka v profesionalnem slogu. Zaključek je bil prav tako spektakularen za vse motoriste, pa ne samo lastnike Harley-Davidsonov ampak tudi njihove ljubitelje ter občudovalce, ki so se udeležili dogodka “Dobrodelni Season Closing 2017” dogodka. Vse skupaj se je pričelo že v jutranjih urah s pripravami. Marljiva ekipa je postavila kuliso tako pred salonom, kot v njem. Urban Piqniq iz Kopra so s svojimi gurmanskimi hamburgerji poskrbeli za kulinarične užitke motoristov in obiskovacev, seveda ni manjkala tudi nepogrešljiva pijača, okusno domače pivo butične pivovarne Reservoir Dogs iz Nove Gorice. Ker vemo, da je Harley Davidson prestižen brand in vsakemu njegovemu lastniku pristoji znamenita ura Rolex , ki jo je bilo moč občudovati v prostorih salona in o njej dobiti vse informacije s strani draguljarja Petra Malalana. Čedne hostese pa so poskrbele, da željni močnejše kapljice niso ostali razočarani.

Za dobro uglašeno zabavo pa so bili tukaj Radio Bob z moderatorjem Miho Deželakom in glasbeno skupino D’Zombies. Vrhunec pa je bil spektakularen prihod lastnikov Harley-Davidson motorjev H.O.G. Lipa Chapter Slovenija in seveda dobrodelna dražba, kjer je vsak od sponzorjev, organizatorjev ter obiskovalcev doniral na tak ali drugačen način za Ustanovo z pomoč otroku z rakom in krvnimi bolezni. Zadovoljni smo odziva prav slehernega, ki se je udeležil dogodka in prispeval ter vsaj z delčkom svojega olajšal situacijo za bolne otroke in njihove starše, na kar smo zelo ponosni.

Za uspešno izvedbo dogodka gre zahvala ekipi Harley-Davidson in parterju Center of Business d.d. iz Nove Gorice, vsem sponzorjem, obiskovalcem, Mihu Deželaku in posebnemu gostu Roku Ferengji iz skupine Rok’n’Band.

Glede na pozitivne odzive, je bil dogodek več kot uspešen in spomladi se spet vidimo v še večjem številu in s še več presenečenji. Medtem pa se bo ekipa zakopala v svoje delo in na priprave na novo motoristično sezono 2018.

