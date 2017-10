Hekerji napadli tri slovenske banke: Abanko, Gorenjsko banko in Novo KBM

Po majskem obsežnem kibernetskem napadu v svetu, v katerem so osem napadov zaznali tudi v Sloveniji, so v ponedeljek poskus hekerskega napada odkrili v Gorenjski banki, neuradno pa tudi v Novi KBM in Abanki. Škode za komitente ni bilo, navaja spletno Delo.

V Gorenjski banki je bilo povečano število sočasnih dostopov do spletnih vsebin, ki so povzročili kratkotrajno preobremenitev komunikacijskih kanalov. Uporabniki zato v tem času niso mogli dostopati do spletne strani in spletne banke, omejeno je bilo tudi delovanje elektronske pošte, so za časnik povedali v banki.

Banka je skupaj z zunanjimi partnerji v zelo kratkem času zagotovila vnovično delovanje vseh svojih storitev. Na varnost informacij, osebnih podatkov ali sredstev komitentov pa napad nima nobenega vpliva in njihova varnost zaradi tega nikakor ni ogrožena, so še poudarili.

Tri slovenske banke so napadli hekerji. (Foto: Thinkstock)

Medtem Dnevnik danes navaja, da se je hekerski napad neuradno zgodil tudi v Novi KBM, v katerem pa spletnim piratom ni uspelo vdreti v sistem, zato denar komitentov ni bil ogrožen. Spletna stran je bila nedostopna približno pol ure, v banki pa so po navedbah časnika uradno govorili o tehničnih težavah.

Leta 2015 se je s t. i. ribarjenjem na več bank v Sloveniji zgodil napad, v katerem so spletne uporabnike preusmerili na lažna spletna mesta in jih poskušali prepričati, naj vpišejo podatke za dostop do e-bančništva. Napadi so bili učinkoviti, saj so v njih po navedbah centra za internetno varnost SI-CERT izginile resne vsote denarja.