Koncern Agrokor z blokiranimi računi, hrvaška vlada sprejema t.i. Agrokorjev zakon

Hrvaška vlada bo skušala s sprejetjem zakona za reševanje sistemsko pomembnih podjetij pomagati lastniku koncerna Agrokor Ivici Todoriću. Zakon zajema podjetja z več kot 8000 zaposlenimi in z več kot 7,5 milijarde kun (milijardo evrov) obveznosti, ki jih ne morejo izpolniti. Prav Agrokor pa je edino podjetje, ki izpolnjuje oba pogoja.

Blokirani računi

V Mercatorju, ki je del koncerna Agrokor, so danes ponovili, da njihovo poslovanje teče po začrtani poti. Spomnili so, da imajo z bankami upnicami do leta 2020 podpisan sporazum, po katerem je njihov denarni tok do leta 2020 povsem samostojen.

Medtem pa je odjeknila novica, da imajo Agrokor in večina njegovih družb blokirane račune. V družbi Belje so danes zatrdili, da kljub blokadi računov poslujejo nemoteno. Medtem pa po podatkih Fine ni blokiran račun največjega hrvaškega trgovca Konzum. A okoliščine se v primeru krize Agrokorja hitro spreminjajo, opozarjajo hrvaški mediji, uradne informacije iz koncerna pa so skope.

Na Hrvaškem ocenjujejo, da je blokada posledica izvršb nad Agrokorjem, ki naj bi jih sprožilo več dobaviteljev koncerna. Plaz izvršb naj bi sprožil največji hrvaški distributer potrošniškega blaga Orbico, ki je v četrtek od njega terjal izplačilo približno 1,3 milijona evrov.

Temu naj bi sledile nove izvršbe, neuradno za najmanj 60 milijonov kun (osem milijonov evrov). Agrokor je sicer dobaviteljem dolžan več kot 2,1 milijarde evrov. Po poročanju Jutarnjega lista pa naj bi svoje pridala tudi država, ki naj bi zahtevala približno 10 milijonov evrov izplačil DDV, ter javna podjetja, kot je HEP.

Hrvaška vlada naj bi danes odločila o usodi Agrokorja. (Foto: Kanal A)

Bo Agrokor rešila hrvaška vlada?

Pred popoldansko sejo vlade, na kateri naj bi ta sprejela, kot navaja, "predlog zakona za zaščito hrvaškega gospodarstva", se odvija tudi sestanek štirih hrvaških bank upnic in predstavnikov največjih hrvaških dobaviteljev, na srečanje pa so povabljeni tudi predstavniki Sberbank in VTB.

Na sestanku naj bi govorili o sporazumu med Agrokorjem in največjima bankama upnicama, ruskima Sberbank in VTB banko, o zamrznitvi obveznosti koncerna in novih posojilih za izplačilo dobaviteljev. Ali je ta dogovor sklenjen, uradni sicer ni znano.

Pogoj o vsaj 8000 zaposlenih izpolnjujejo le nekatera javna hrvaška podjetja, energetska družba Ina in Agrokor. Ta ima v regiji sicer približno 60.000 zaposlenih, od tega 10.500 v Sloveniji.

V zameno za zamrznitev dolga odstop Todorića s čela koncerna

Napetosti glede usode Agrokorja se stopnjujejo tudi zato, ker naj bi neuradno ruski banki pogojevali reševanje koncerna s tem, da Hrvaška ne sprejme zakona za reševanje sistemsko pomembnih podjetjem in da se država na noben način ne vpleta v reševanje koncerna. Sberbank in VTB naj bi pogojevala odobritev svežega denarja za Agrokor še s tem, da se lastnik Agrokorja Ivica Todorić umakne iz uprave.

Po drugi strani pa naj bi prav tako neuradno Todorić zavlačeval s podpisom pogodbe z upniki zato, da bi se z uveljavitvijo tega zakona izognil stečaju in si pridobil leto dni časa. A v tem primeru ni jasno, kje bi dobil denar za vzpostavitev likvidnosti, ugibajo hrvaški mediji, a dodajajo, da se je Todorić po izbruhu krize srečal s potencialnimi vlagatelji s Kitajske.

Hrvaška vlada naj bi novi zakon poslala v nujni parlamentarni postopek, ob tem pa v vladi zanikajo, da je zakon mišljen posebej za Agrokor, temveč trdijo, da so imeli v mislih vse hrvaške družbe, ki se bodo soočale s krizo poslovanja zaradi prezadolženosti. Nasprotniki predloga so prepričani, da gre za "Lex Agrokor", ob tem pa ugibajo, ali je sploh ustaven.

Agrokor ima za 3,4 milijarde evrov obveznosti do bank, zaradi katerih je v težavah, ob tem pa še dve milijardi obveznosti do dobaviteljev.

Za dodatni zaplet v zgodbi o hrvaškem koncernu je poskrbel predsednik hrvaškega sabora in vladne stranke Most neodvisnih list Božo Petrov, ki je v četrtek vložil kazensko ovadbo zoper Todorića in Agrokorjevo upravo zaradi ponarejanja listin.