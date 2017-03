Hrvaška vlada se pripravlja na črni scenarij za Agrokor

Odkar je v javnosti odjeknila novica, da ima Agrokor resne težave s prezadolženostjo, je hrvaška vlada večkrat poudarila, da je Agrokor zasebno podjetje ter da morajo njegov lastnik Ivica Todorić in uprava poiskati izhod iz krize poslovanja. Hkrati pa je izpostavila tudi, da ne bo stala križem rok, če bi tudi največji upniki koncerna izgubili nadzor nad dogajanjem.

Vlada ima tako pripravljen osnutek zakona, ki bi ga uveljavila kot skrajni ukrep, če bi se razmere v koncernu naglo poslabšale, so za Jutarnji list potrdili neimenovani viri blizu vlade. Agrokor je največji hrvaški trgovsko-živilski koncern in je tako tudi eden najpomembnejših igralcev v kmetijski, živilskopredelovalni in trgovski dejavnosti v regiji.

Hrvaška vlada ima pripravljen osnutek zakona, ki bi ga uveljavila kot skrajni ukrep, če bi se razmere v koncernu naglo poslabšale. (Foto: Kanal A)

Pravni okvir za reševanje Agrokorja po pisanju časnika sledi italijanski zakonodajni potezi v primeru zloma živilske korporacije Parmalat. Takratna vlada je pripravila načrt industrijskega in finančnega prestrukturiranja Parmalata, s katerim je poskrbela za delovna mesta in dobavitelje podjetja. Na koncu so velikana tudi rešili.

Hrvaška vlada pozorno spremlja dogodke v Agrokorju, podpredsednica hrvaške vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić pa se je v začetku tedna srečala s predstavniki dobaviteljev in jim dala vedeti, da jih vlada v njihovih prizadevanjih podpira. Prav na njeno pobudo naj bi se Todorić v ponedeljek srečal s hrvaškimi dobavitelji, danes poročajo hrvaški mediji.

Medtem je Dalićeva sklicala izredno novinarsko konferenco, na kateri je dejala, da so jo dobavitelji obvestili o ponedeljkovem srečanju s Todorićem.

Na sedežu hrvaške vlade v Zagrebu je tudi potrdila medijske navedbe, da vlada intenzivno pripravlja načrt zakona s katerim "nameravajo zavarovati hrvaško gospodarstvo v primerih, ko sistemsko pomembna podjetja ne morejo sama rešiti poslovne težave s katerimi se soočajo".

Poudarila je, da zakon ni mišljen posebej niti za Agrokor niti za Ivico Todorića temveč za vse hrvaške družbe, ki se bodo soočale s krizo poslovanja. Kot kriterija za izvajanje zakona je izpostavila najmanj 8000 zaposlenih ter najmanj milijardo kun (135 milijonov evrov) obveznosti, ki jih "evidentno ne morejo izpolniti".

"Zakonski okvir bo urejal postopek, ki v omejenem časovnem obdobju zagotavlja pogoje za prestrukturiranje družbe ob pravičnem in fair tretmaju vseh upnikov. Obenem se uresničujejo pravni pogoji, da se v najkrajšem možnem roku od začetka postopka ustvarijo pogoji za izplačilo dobaviteljev in nemoteno poslovanje podjetja medtem ko poteka finančno, lastniško in poslovno prestrukturiranje", je pojasnila.

Dodala je, da zakon ne predvideva, da bo država vstopila v lastništvo družbe temveč bo nepristranski nadzornik postopka.

Dalićeva je napovedala, da bodo podrobnosti o zakonu objavili predvidoma prihodnji teden, ko pričakuje, da bodo vladni strokovnjaki dokončali predlog zakona. Potrdila je tudi, da pri izdelavi zakona primerjajo podobne rešitve iz Italije, Avstrije in Francije ter je izrazila osebno pričakovanje, da zakona ne bi bilo treba nikoli uveljaviti.

Potem ko so največje upnice hrvaškega koncerna Agrokor, to so banke, v največji meri ruski Sberbank in VTB, v sredo ocenile, da Agrokor v prihodnjih treh mesecih potrebuje 2,7 milijarde kun (365 milijonov evrov) za zagotavljanje likvidnosti, naj bi Sberbank predstavila pogoje za nadaljnje financiranja.

Kot navaja Jutarnji list, naj bi od vlade zahtevala zagotovila, da Agrokor ne bo končal v stečaju, od dobaviteljev, da bodo nadalje oskrbovali Agrokorjeve trgovine in z njim sklenili dogovor glede starih terjatev, od hrvaških bank refinanciranje Agrokorjevih obveznosti, od Agrokorjevega lastnika Todorića pa soglasje k predlogu prestrukturiranja družbe in k ostrim varčevalnim ukrepom.