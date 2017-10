Hrvaški poslanci imenovali preiskovalno komisijo za Agrokor

Saborsko preiskovalno komisijo za Agrokor je pred meseci predlagala največja hrvaška opozicijska stranka SDP, a je vladajoča HDZ ta predlog zavračala. Ker pa je SDP izbiro treh ustavnih sodnikov vztrajno pogojevala z ustanovitvijo komisije, sta se največji hrvaški politični stranki prejšnji teden dogovorili o komisiji in ustavnih sodnikih.

V hrvaškem parlamentu so potrdili ustanovitev devetčlanske preiskovalne komisije, ki bo ugotavljala vse okoliščine poslovanja koncerna Agrokor od njegovega začetka do aktualnih dogodkov. (Foto: Kanal A)

Komisijo bo vodil nekdanji minister za pravosodje Orsat Miljenić (SDP), delo naj bi začela 30. oktobra, sklenila pa ga šest mesecev potem. Manjše opozicijske stranke so danes ostro kritizirale dogovor HDZ in SDP, ker v komisijo niso uvrstili članov iz več poslanskih skupin, saj saborska preiskovalna komisija lahko šteje do 15 članov.

Manjše opozicijske stranke so med drugim ocenile, da gre pri oblikovanju komisije za "družinske posle", saj naj bi vse dosedanje hrvaške vlade podpirale načina poslovanja Agrokorja, ki je ogrozilo stabilnost hrvaškega gospodarstva – ne glede na to, ali sta jih vodili HDZ ali SDP.

Na Hrvaškem dvomijo, da bo preiskovalna komisija prispevala k razpletu krize v Agrokorju, saj ni niti dosedanjih deset različnih saborskih preiskovalnih komisij prineslo večjih posledic za odgovorne v aferah, ki so jih obravnavale.

Leta 1996 so denimo ustanovili preiskovalno komisijo zaradi prodaje državnih zalog pšenice, ko so ugotovili, da je država v škodo javnega interesa šla na roko Agrokorju. V državni direkciji za blagovne rezerve so lažno navajali zaloge pšenice in so brez javnega razpisa prodajali žito po nizkih cenah zasebnim podjetjem, predvsem Agrokorju. Podjetja so potem mastno služila z njegovo prodajo na tujih trgih. A kljub jasnim ugotovitvam komisije ni bilo nobenega pravosodnega niti političnega epiloga.

V Agrokorju že več mesecev poteka preiskava hrvaškega tožilstva o morebitnih finančnih malverzacijah. Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak pa je v ponedeljek potrdil, da je na osnovi revidiranega finančnega poročila vložil tudi kazenske ovadbe proti odgovornim zaradi ugotovljenih nepravilnosti. V njih naj bi lastnika koncerna Ivico Todorića in člane uprav in nadzornih odborov njegovih podjetij bremenil, da so oškodovali Agrokor za več kot milijardo evrov, poroča Jutarnji list, ki se sklicuje na neuradne informacije o ovadbi.

Ramljak je v ponedeljek povedal, da je družina Todorić več kot 130 milijonov evrov Agrokorjevega denarja porabila za zasebne namene. V bilancah koncerna naj bi napačno navajali tudi namen posojil, tako prejetih kot danih.