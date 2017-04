Pretres v Agrokorju trese tudi vrh Mercatorja. Bo Tonija Balažiča zamenjal Tomislav Čizmić?

Hrvaški sabor razpravlja o predlogu zakona o izredni upravi v prezadolženih sistemsko pomembnih podjetjih. Ta naj bi preprečil hude posledice, ki bi jih prinesel zlom koncerna Agrokor. V Zagrebu naj bi po poročanju več medijev potekala tudi seja nadzornega sveta Mercatorja, na kateri naj bi prvi mož družbe Toni Balažič ponudil odstop.

Zakon, ki je bolj znan kot Lex Agrokor, bodo lahko uporabili, če ne bo zaživel nedeljski sporazum med bankami in drugimi finančnimi upniki ter Agrokorjem o zamrznitvi obveznosti močno zadolženega koncerna, ki se je v zadnjih dneh znašel pod hudim pritiskom. Premier Andrej Plenković je po poročanju 24sata dejal, da se zakon nanaša na velike družbe, ki se bodo znašle v težavah, a imajo velik vpliv na hrvaško gospodarstvo in finančno stanje.

Predvideno je, da bi zakon uporabili v primerih podjetij, ki zaposlujejo najmanj 5000 ljudi in imajo 7,5 milijarde kun (okoli milijardo evrov) obveznosti, ki jih ne morejo izpolniti. Če bi podjetje, ki izpolnjuje oba pogoja, zahtevalo pomoč države, bi vlada predlagala izrednega pooblaščenca, ki bi ga moralo potrditi sodišče, pristojno za gospodarske zadeve.

Z dogovorom sicer še niso soglašali Agrokorjevi dobavitelji, ki jim največji hrvaški gospodarski sistem dolguje več kot dve milijardi evrov.

Ivica Todorić (Foto: Kanal A)

Bo Balažič odstopil s položaja?

V hrvaški prestolnici pa naj bi po poročanju več slovenskih medijev danes potekala tudi izredna seja nadzornega sveta največjega slovenskega trgovca Mercatorja, ki je od 2014 v večinski lasti Agrokorja.

To naj bi zahteval prvi mož Mercatorja Balažič, ki naj bi nadzornikom skoraj dve leti in pol pred iztekom mandata ponudil odstop. Kaj natančno je razlog za tak korak, ni znano, omenja pa se nesoglasja med Balažičem in lastnikom pa tudi dejstvo, da je ravno v torek vodenje Agrokorja prevzela ekipa mednarodnih sanatorjev pod vodstvom Antonia Alvareza III. iz svetovalne hiše Alvarez & Marsal, ki bo bdela nad nujnim prestrukturiranjem koncerna.

Vodenje Mercatorja bi neuradno lahko prevzel Tomislav Čizmić, ki je med drugim zadolžen za integracijo slovenskega trgovca v Agrokor.