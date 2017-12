Hrvaški se obeta nov arbitražni postopek

Ivica Todorić bo proti Hrvaški sprožil arbitražni postopek. (Foto: dnevnik.hr)

Dolgoletni predsednik uprave koncerna Agrokor Ivica Todorić namerava sprožiti arbitražni postopek proti Hrvaški zaradi zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, ki je bolj znan kot lex Agrokor, sta napovedala njegova hrvaška odvetnika.

Todorić namerava tožiti Hrvaško v sklopu arbitražnega postopka, podobno kot je to v primeru spora o Ini med madžarsko energetsko družbo Mol in hrvaško vlado, sta v sredo v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 potrdila Todorićeva odvetnika Jadranka Sloković in Čedo Prodanović. Slednji je dejal, da je "vprašanje tajminga", kdaj bo Todorić sprožil arbitražni postopek, tega, pred katerim organom bo postopek sprožil, pa nista povedala.

Prodanović je ob tem zatrdil, da verjame Todoriću, ko ta trdi, da je bil prisiljen podpisati zakon o izredni upravi. Odvetnika sta še dejala, da za obrambo v kazenskem postopku ne bo ključno vprašanje, ali je bil Todorić prisiljen prepustiti vodenje Agrokorja izredni upravi, ki sta jo aprila letos postavili hrvaška vlada in sodišče, ki obravnava gospodarske zadeve, temveč bo to zadeva za arbitražo.

Slokovićeva pa je spomnila, da so na hrvaškem ustavnem sodišču vložili zahtevo za oceno ustavnosti lex Agrokorja ter zahtevali začasno zadržanje izvajanja zakona.

Najbolj znani hrvaški odvetniški par je potrdil, da sta prejšnji teden obiskala London, kjer sta se pogovarjala s Todorićem in njegovimi britanskimi odvetniki. Svojim britanskim kolegom so pojasnili hrvaške predpise, a sta v pogovoru prav tako dejala, da še nista seznanjena s podrobnostmi obtožb hrvaškega tožilstva proti Todoriću.

"Za zdaj lahko vidimo samo okvir tistega, pred čimer se branimo", je dejal Prodanović. Kot je dodal, bodo navedbe o političnem pregonu, ki jih izpostavlja Todorić, del kazenskega postopka.

Slokovićeva in Prodanović sta potrdila, da je obravnava hrvaške zahteve za izročitev Todorića prestavljena s 4. aprila na 25. april 2018.

Nista želela ugibati, ali bo londonsko sodišče konec aprila tudi izročilo Todorića Hrvaški, ki je proti njemu razpisala evropski priporni nalog, na podlagi katerega so na začetku prejšnjega meseca Todorića tudi prijeli v Londonu.

Slokovićeva je napovedala, da se bo Todorić zagotovo pritožil na morebitno odločitev o izročitvi, kar bo morebitno izročitev zamaknilo za nekaj mesecev.