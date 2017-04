Igrice DUTB: hoče doplačilo, da se s stanovanja umakne hipoteka

Majhni podizvajalci so v velikih sistemih precej ranljivi. Dokaz za to je DUTB, katere vodilni možje prejemajo 14 tisoč evrov na mesec, medtem ko se igrajo s slovenskimi podizvajalci, ki so pošteno opravili svoje delo. Slavko Štih je bil za svoj prispevek poplačan s kompenzacijo v obliki stanovanja, a zdaj slaba banka želi doplačilo, da se mu s stanovanja umakne hipoteka.