Inflacija v območju evra dosegla dva odstotka, to je najvišja stopnja v zadnjih štirih letih

Inflacija v območju evra je februarja na letni ravni dosegla dva odstotka in s tem srednjeročni cilj Evropske centralne banke (ECB), kažejo danes objavljeni podatki Eurostata. To je najvišja stopnja inflacije v zadnjih štirih letih.

Cene energije so se februarja zvišale za 9,2 odstotka (januarja za 8,1 odstotka), cene hrane, alkohola in tobaka za 2,5 odstotka (januarja za 1,8 odstotka), cene storitev za 1,3 odstotka (januarja za 1,2 odstotka) in cene neenergetskih industrijskih dobrin za 0,2 odstotka (januarja za pol odstotka).

Podatki kažejo, da stimulativni program ECB učinkuje. ECB je doslej zagnala številne ukrepe, s katerimi je želela okrepiti posojilno aktivnost in inflacijo v območju z evrom, med drugim so ključne obrestne mere na zgodovinsko najnižjih ravneh, posojila pa so za podjetja in gospodinjstva poceni.

ECB namenja veliko sredstev tudi za program odkupovanja obveznic, tako državnih kot podjetniških.

S temi potezami ECB cilja na spodbudno gospodarsko rast v območju z evrom, inflacija pa naj bi ostala pri ciljanih nekaj manj kot dveh odstotkih.