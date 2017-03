Iskanje rešitve se nadaljuje, uprava in lastniki v Frankfurt na pogovore s Cimosovimi partnerji

Cimos (Foto: POP TV)

Po odstopu sklada Palladio Finanziaria od nakupa Cimosa in ob nejasnih načrtih glede prestrukturiranja podjetja naj bi se danes v Frankfurtu glede prihodnjega sodelovanja sestali predstavniki DUTB, SDH, uprave Cimosa in največjih kupcev koprske družbe. Sestanek bo najverjetneje služil zlasti pomiritvi ključnih partnerjev.

Potem ko je dal italijanski sklad v ponedeljek znova vedeti, da zaradi še vedno neizpolnjenih odložnih pogojev odstopa od nakupa 92-odstotnega deleža koprske družbe, je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek v torek napovedal, da bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) Cimos prestrukturirala po načelu zasebnega investitorja. Država naj bi pri tem v Cimos vstopila za omejeno obdobje od treh do petih let.

Čeprav je minister v torek zavrnil poročanja o odpovedi naročil s strani nekaterih velikih kupcev Cimosovih proizvodov, kot sta BMW in GM oz. njegova evropska podružnica Opel, pa je tudi sam priznal, da bodo zagotovila kupcev za prihodnje ključna za uspešno izvedbo t. i. plana B.

Direktor DUTB Imre Balogh je v torek pojasnil, da alternativni plan sledi načelom načrta, ki so ga v pogajanjih pred tem uskladili z omenjenim italijanskim skladom in ki naj bi zagotovil dolgoročen finančni in poslovni obstoj Cimosa. Ob oktobrskem podpisu pogodbe o prodaji Cimosa so italijanski kupci med drugim napovedovali, da bodo po zaključku transakcije podjetju zagotovili 20 milijonov evrov svežega kapitala za podporo in spodbuditev načrtovanih naložb za modernizacijo proizvodnje ter za zaključek finančnega in poslovnega prestrukturiranja.

Cimosu, v čigar skupini je bilo septembra lani zaposlenih prek 4000 ljudi, od tega v matični družbi v Kopru približno 1600, naj bi se v prihodnjih sedmih letih obetali posli v skupni vrednosti okoli 400 milijonov evrov, je še pred tedni zagotovil prvi mož koprske družbe Gerd Rosendahl. Sedanja negotovost pa bi vse te posle utegnila resno ogroziti, zato bo današnji sestanek s ključnimi kupci še kako pomemben.

Koalicija pričakuje informacije glede Cimosa, Jurša dvomi o planu B

Koalicijske poslanske skupine pričakujejo, da bodo tudi v DZ prejeli informacije glede reševanja Cimosa oziroma plana B, ki ga je po neuspešni prodaji družbe napovedal minister Zdravko Počivalšek. So pa v koaliciji dvomi. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša meni, da s ponovno oz. drugačno obliko državne pomoči Cimosa dolgoročno ne bodo "izvlekli".

O tem, zakaj je italijanski sklad Palladio Finanziaria odstopil od nakupa Cimosa, po besedah Jurše v koaliciji nimajo informacij, prav tako ne vedo, ali je plan B res tisti, ki bo rešil podjetje. "Dvomim, da ga je možno na takšen način reševati," je priznal v izjavi novinarjem po današnjem koalicijskem srečanju ter dodal, da pa morajo odgovorni povedati, ali je to možno ali ne.

Po njegovih besedah je še preveč svež spomin na usodo Mure, ki "se ji je dalo v preteklosti veliko državnih pomoči, na koncu pa smo videli, kaj se je zgodilo".

Jurša še vedno meni, kot je dejal že pred nekaj dnevi, da lahko propadla prodaja Cimosa škoduje tudi vladi. Državljani namreč po njegovi oceni razmišljajo le tako, da je za to odgovorna vlada, kljub temu da so imeli neposredno odgovornost v Slovenskem državnem holdingu (SDH) in Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB). Po oceni Jurše sicer minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ni glavni krivec.

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je danes pojasnila, da informacije glede Cimosa pričakujejo zlasti na delovnih telesih DZ v prihajajočem tednu. Poudarila je sicer, da kot poslanci nimajo nikakršnih neposrednih pristojnosti v zvezi s prodajo podjetja. Koalicija pa si je enotna, da je treba narediti vse za to, da se delovanje Cimosa nadaljuje nemoteno in se ohranijo delovna mesta in da nadaljujejo "z dobrimi trendi poslovanja Cimosa, ki ga beležimo v zadnjih mesecih", je povedala Kustec Lipicerjeva.