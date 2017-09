Italijani Novo KBM uporabljali za pranje denarja: transakcije, ki 'dišijo po mafiji'

Novo KBM naj bi italijanski državljani uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski davkariji in policiji, poroča italijanski poslovni časnik Il Sole 24 ore. Pri tem se med drugim sklicuje na zaupno poročilo inšpektorjev Banke Slovenije o celovitem pregledu Nove KBM konec leta 2014.

"Umazanega denarja se raje ne pere doma. Bolje je zapustiti državne meje in stroga italijanska pravila na tem področju. Pa saj ni treba daleč, takoj za mejo s Slovenijo se namreč lahko zaneseš na Novo Kreditno banko Maribor - banko, ki naj bi jo nekateri italijanski državljani uporabljali za nezakonite transakcije, ki 'dišijo' celo po mafiji," med drugim navaja prispevek, pod katerega so se podpisali Cecilia Anesi, Gabriele Criuciata in Giulio Rubino.

Italijani naj bi Novo KBM uporabljali za pranje denarja. (Foto: Reuters)

Italijanske stranke so bančne račune pri Novi KBM uporabile za transakcije z denarjem, pogosto izvirajočim iz kaznivih dejanj, kot sta davčna utaja in zloraba položaja, lahko tudi kot rezultat hudih kaznivih dejanj, povezanih z organiziranim kriminalom, so po navedbah časnika ugotovili inšpektorji Banke Slovenije, ki so konec leta 201 opravili celovit pregled poslovanja Nove KBM.

Italijanski časnik na svoji spletni strani objavlja tudi kopijo naslovnice zaupnega internega zapisnika o omenjenem celovitem pregledu, ki jo je, kot pojasnjuje, dobil zahvaljujoč italijanskemu centru za raziskovalno novinarstvo Irpi in slovenskemu tedniku Mladina, ki sta kopijo prejela od žvižgača.

V Banki Slovenije so danes potrdili, da so v obdobju od leta 2014 do 2016 v Novi KBM opravili pregled na področju pranja denarja in financiranja terorizma. Ugotovitev in odzivnosti banke med pregledom pa ne morejo komentirati, saj so podatki in informacije, ki jih Banka Slovenije pridobi ali izdela pri nadzoru nad posamezno banko, zaupne narave. Pojasnili so še, da Banka Slovenije po opravljenem pregledu v skladu z zakonodajo o svojih ugotovitvah ter izdanih ukrepih obvešča urad za preprečevanje pranja denarja.

Stranke, ki so jih pri centru Irpi povprašali o sumljivih poslih, to sicer zanikajo. "Pojasnjujejo, da so se za odprtje računa v Sloveniji odločili, ker da je to ugodno in le korak od meje, a po mnenju inšpektorjev slovenske centralne banke naj bi obstajal pravi pravcati vzorec, ki so ga poimenovali "italijanska tipologija," piše časnik.

Denar naj bi se na računih Nove KBM znašel le za kratek čas, nato pa so ga dvignili v gotovini ali pa prenesli na druge račune podjetij, za to priložnost odprtih v Sloveniji, katerih edina vloga je bila skrivanje denarja pred italijansko davkarijo in policijo, še pojasnjuje Il Sole.