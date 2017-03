Italijanski sklad na pogovorih v Cimosu

Predstavniki italijanskega sklada Palladio Finanziaria se je v Kopru sestal s predstavniki sindikatov v Cimosu. Kot kaže si želijo posel vendarle izpeljati. (Foto: POP TV)

"Ker se čas izteka, je za nas pomembno, da se rešijo delovna mesta," je poudaril sekretar regijskega odbora Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Sašo Ristič. Po njegovem pa Italijani "verjetno želijo ta posel izpeljati, ker se jim izplača".

Kot je dodal, sindikati njihovega vstopa v Cimos niso pogojevali z ohranitvijo vseh delovnih mest. Po njegovih besedah so tako danes Italijani predstavili svoje videnje trenutnih razmer, o številu morebitnih odpuščenih delavcev pa da ni bilo govora.

Prav tako niso govorili o dodatnih zahtevah hrvaške strani do Cimosa oz. slovenske vlade, je še povedal Ristič, a spomnil, da je rešitev spora predpogoj za vstop italijanskega partnerja v Cimosovo lastništvo.

Predstavniki Cimosovih sindikatov na Hrvaškem so po srečanju povedali, da so se dotaknili predvsem socialnih tem. To naj bi sicer bil prvi v nizu več sestankov z Italijani, ki naj bi se nadaljevali v četrtek.

Kot so dodali, je pomembno predvsem to, da Italijane še naprej zanima Cimos kot celota. So pa bili na sestanku tudi predstavniki Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Italijanski predstavniki naj bi se sestali tudi z vodstvom Cimosa in DUTB

Po poročanju Televizije Slovenija pa naj bi se italijanski predstavniki danes sestali tudi s predstavniki vodstva Cimosa in DUTB, na obisku pa naj bi predstavili novo ponudbo za nakup. V DUTB so danes povedali, da "v tej fazi novih informacij v zvezi s transakcijo Cimos ne moremo razkrivati".

Nova pogajanja z italijanskim skladom, ki je februarja sporočil, da odstopa od nakupa 92-odstotnega deleža Cimosa, naj bi zahteval najpomembnejši Cimosov kupec, ameriška družba Honeywell Turbo Technologies (HTT), je v torek poročal časnik Dnevnik.

Tako Cimos kot TCH Cogeme Set v lasti Palldia HTT dobavljata turbopolnilnike, v ozadju zahteve HTT pa naj bi bilo, da bi turbopolnilnike dobavljalo združeno podjetje. Šele v primeru, da bi se vse možnosti izčrpale, naj bi bil tudi za HTT sprejemljiv načrt B, po katerem bi Cimos reševala DUTB po načelu zasebnega vlagatelja, je poročal časnik.

Glavna ovira pri izpeljavi posla nakupa 92-odstotnega deleže Cimosa, za katerega so državni prodajalci na čelu z DUTB pogodb z italijanskim skladom podpisali oktobra lani, naj bi bilo nerešeno vprašanje dolga Cimosa na Hrvaškem. Gre za terjatve nekdanje Riječke banke, ki so sedaj v lasti hrvšake agencije za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) in zaradi katerih DAB tudi toži Cimos.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić sta se konec januarja dogovorila, da bo dolg Cimosa do DAB za sedem milijonov evrov kupila DUTB, DAB pa bo tožbe umaknila. A sporazum ni bil sklenjen, italijanski sklad je februarja sporočil, da se umika iz posla. Hrvaška stran naj bi zahtevala ohranitev proizvodnje in delovnih mest na Hrvaškem, pri čemer naj bi bila "jamstvo", da se bodo Italijani zaveze držali, slovenska DUTB.

Na vprašanje, ali s hrvaško stranjo znova potekajo pogovori o rešitvi spora, so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo danes odgovorili, da "minister Počivalšek v zadnjih tednih ni bil v stikih s hrvaškim ministrom Marićem".