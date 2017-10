Ivica Todorić sporočil, kdaj se vrne na Hrvaško

Ivica Todorić se je na tiralico odzval na svojem blogu. (Foto: dnevnik.hr)

Lastnik Agrokorja Ivica Todorić se je po izdaji mednarodne tiralice oglasil na svojem blogu. "Da bi mi preprečili zbiranje dokazov in dokumentacije proti njim osebno, so na vrat na nos sestavili sramotno kazensko prijavo, da bi me priprli. Takoj, ko končam z zbiranjem relevantnih dokazov, se vrnem na Hrvaško, kjer se bom zoperstavil skupnemu zločinskemu podvigu dela političnih elit in njihovih pomočnikov, ki se skrivajo za državnimi institucijami," je zapisal.

Dejal je, da ni človek, ki beži pred odgovornostjo, a da so mu hudo kršene človekove pravice. S svojo odvetniško ekipo, kot pravi, bo odbranil sebe in svoje sodelavce pred političnim pregonom, "ki ima za cilj utišati dejstvo, da je prav politika odvzela zasebno lastništvo, v katerem danes vlada brezvladje in resnični kriminal".

Županijsko državno tožilstvo v Zagrebu je proti Todoriću v soboto razpisalo tiralico, še pred tem pa je županijsko sodišče v sredo zanj odredilo pripor. Tožilstvo ga kot prvoosumljenega v primeru Agrokor bremeni odtujitve najmanj 130 milijonov evrov iz koncerna. Predvideva se, da je v Londonu.

Hrvaška policija je v ponedeljek izvedla več hišnih preiskav ter prijela 12 nekdanjih vodilnih predstavnikov Agrokorja in bivše hrvaške podružnice revizorske hiše Baker Tilly zaradi suma finančnih malverzacij v koncernu. Vendar pa Ivice Todorića in njegovih sinov Anteja in Ivana niso našli na hrvaških naslovih.

Kazenske ovadbe so vložili proti 15 osumljenim, nakar je preiskovalni sodnik v Zagrebu v sredo odločil, da se jih 14 lahko brani s prostosti, 30-dnevni preiskovalni zapor pa je zaradi nevarnosti vplivanja na priče odredil le za Ivico Todorića.

Tožilstvo se je na odločitev sodišča, da 14 osumljenih izpusti na prostost, pritožilo. Odločitev o pritožbi naj bi bila znana prihodnji teden.

Starejši Todorićev sin Ante Todorić se je sicer v petek vrnil v Zagreb. Novinarjem je povedal, da je pred preiskovalnim sodnikom zanikal vse obtožbe tožilstva. Bivši podpredsednik uprave Agrokorja ima prijavljeno stalno bivališče v Londonu, na vprašanje, kje sta njegov oče ter mlajši brat Ivan, pa ni želel odgovoriti.