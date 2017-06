Ivica Todorić vendarle ponudil odstop s položaja predsednika nadzornega sveta Konzuma

Lastnik hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je danes ponudil odstop s položaja predsednika nadzornega sveta trgovske verige Konzum. Pred tem je izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak izrazil razočaranje, ker delničarji Konzuma na današnji skupščini niso odstavili Todorića s položaja prvega nadzornika.

"Popolnoma se zavedam, da ne morem sodelovati pri tem in je zame popolnoma nesprejemljivo, da sodelujem v kakršnihkoli upravljavskih, nadzornih ali kakršnihkoli drugi organih Agrokorja," je zapisal.

Todorić je v današnjem sporočilu poudaril, da od 10. aprila, ko je Ramljak prevzel vodenje Agrokorja, ni sodeloval v postopkih povezanih s koncernom.

Todorić je dodal, da je od izredne uprave pričakoval, da bo v skladu z lex Agrokor izvajala vse odločitve glede njegove razrešitve z vseh položajev v koncernu. "Nisem domneval, da obstoječa uprava Agrokorja ne more izvajati svoje odločitve skozi organe upravljanja," je dejal.

"Sedanje stanje vidim izrecno kot rezultat neuspelega dogovora obstoječe uprave z enim izmed dolgoletnih poslovnih partnerjev Agrokorja. Glede na to, da obstoječa uprava ni rešila te situacije, čeprav ima možnost in je odgovorna za to, sem odstopil s položaja predsednika nadzornega sveta Konzuma," je poudaril Todorić.

Odpoklicu Todoriću, kar je v imenu Agrokorja predlagal Ramljak, so na današnji skupščini Konzuma nasprotovali predstavniki delničarjev iz skupine Agram, ki imajo več kot 25 odstotkov delnic največje hrvaške trgovske verige.

(Foto: Reuters)

Ramljak je danes obžaloval odločitev skupščine, ker so po njegovih besedah za izboljšanje obstoječih rezultatov poslovanja Agrokorja potrebne spremembe v upravi družbe. Posredno je sporočil, da Todorić še zmeraj vleče niti v koncernu, izrazil pa je pričakovanje, da bo naslednja seja nadzornikov Konzuma v naslednjih dveh tednih.

Po današnji skupščini delničarjev Konzuma je podpredsednica hrvaške vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić ocenila, da se Todorić z zadrževanjem položaja prvega nadzornika Konzuma obnaša "iracionalno".

Zaplet s Todorićem se je zgodil med pogajanji o novem posojilu za Agrokor, ki bo domnevno tudi zadnje pred končno pogodbo z upniki o prestrukturiranju družbe. Največja upnica ruska Sberbanka je zaenkrat zavrnila možnost, da bi odobrila nova posojila hrvaškem koncernu.