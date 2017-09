Izrekli za skoraj 3 milijone evrov glob zaradi dela na črno

(Foto: iStock)

Finančna uprava RS (Furs) je lani opravila blizu 11.000 nadzorov v boju proti sivi ekonomiji in ob tem ugotovila 1482 nepravilnosti. Skupen znesek izrečenih glob je dosegel 2,98 milijona evrov, kaže poročilo komisije vlade za preprečevanje dela na črno, s katerim se je danes seznanila vlada.

V boju proti sivi ekonomiji je Furs tudi lani namenil posebno pozornost nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno. Opravili so 10.965 nadzorov, od tega 2355 nadzorov dela na črno, 8281 nadzorov zaposlovanja na črno in 329 nadzorov nedovoljenega oglaševanja, je vlada objavila prek twitterja.

V nadzorih so ugotovili 1482 nepravilnosti, izdali 314 odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje dela ali dejavnosti na črno in delo posameznikov zaradi kršitev predpisov o zaposlovanju na črno. Izvedli so 1978 prekrškovnih postopkov, v katerih so izdali 438 plačilnih nalogov in 1540 odločb o prekršku. Izrekli so 611 opominov.

V poročilu so predstavili spremembe in dopolnitve zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se neposredno ali posredno nanašajo na delo in zaposlovanje na črno, ter projekte in dejavnosti inšpekcijskih služb in drugih organov na tem področju. Opredeljeni so tudi problemi, skupaj s predlogi rešitev ter kadrovski in materialni pogoji za delo. V posebnem poglavju so navedeni ukrepi, predvideni za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v letošnjem letu. Sklepni del poročila obsega ključne ugotovitve in predloge glede nadaljnjega delovanja na tem področju.

Komisija vlade ugotavlja, da se je lani delež nadzora s kršitvami na področju, ki ga pokriva Tržni inšpektorat RS, zmanjšal glede na preteklo leto. Največ kršitev so ugotovili v dejavnosti prometa, gradbeništva, gostinskih dejavnosti. Komisija je pohvalila dobro sodelovanje med inšpekcijskimi organi, saj so lani izvedli več koordiniranih akcij.

Ob tem pa so v komisiji poudarili, da si je treba v prihodnje prizadevati za izvedbo več izobraževanj na temo dela in zaposlovanja na črno, kadrovsko okrepitev inšpekcijskih organov (povečanje števila inšpektorjev), povezovanje in izmenjava podatkov različnih nadzornih organov s pomočjo sodobno informacijske podpore (digitalizacija).

Komisija tudi meni, da je treba nadaljevati z ozaveščanjem javnosti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, spremljati področje dela in zaposlovanja na črno v praksi ter se odzivati glede na izvajanje v praksi, obenem pa tudi nadaljevati z usmerjenimi akcijami, ki so se v preteklosti izkazale za učinkovite.