Izvršna direktorica Yahooja zaradi hekerjev ostala brez letnega dodatka

Glavna izvršna direktorica družbe Yahoo Marissa Mayer bo letos ostala brez letnega dodatka in deleža delnic, kar skupaj lahko znese do 14 milijonov dolarjev (13,2 milijona evrov). Tega bodo raje razdelili med delavce, saj je lani na dan prišlo, da so hekerji v preteklosti ukradli podatke več kot milijarde uporabnikov Yahoojevih storitev.

"Sem izvršna direktorica te družbe in ker se je zadeva zgodila med mojim mandatom, sem se strinjala, da se odrečem svojemu letnemu dodatku in deležu delnic," je dejala Mayerjeva. Dodala je, da bodo ta sredstva sedaj razdeli med "delavne zaposlene".

Marissa Mayer se je odpovedala denarju in delnicam, saj so se hekerski napadi zgodili med njenim mandatom. (Foto: AP)

Yahoo je septembra lani priznal, da so hekerji leta 2014 ukradli podatke več kot 500 milijonov uporabnikov Yahoojevih storitev. Decembra je družba priznala še en kibernetski vdor v letu 2013, v katerem so bili izpostavljeni podatki več kot milijarde njihovih uporabnikov.

Vdore je lani začel preiskovati upravni odbor, ki je ugotovil, da so leta 2014 sprva vedeli za 26 prizadetih uporabnikov, ki so jih ob posvetovanju s policijo tudi obvestili. Čeprav so uvedli varnostne ukrepe, se niso lotili nadaljnje preiskave, čeprav je bilo za to dovolj razlogov, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Odbor ni našel dokazov za to, da je podjetje namenoma zadrževalo informacije o hekerskih napadih. Da je imel Yahoo težave z obsežnimi vdori in krajo podatkov je postalo znano šele ob dogovoru prodaje ameriškemu telekomunikacijskemu velikanu Verizon.

Yahoo so lansko poletje prodali Verizonu. (Foto: AP)

Yahoo je ceno svoje osrednje dejavnosti, ki jo prodaja Verizonu, zaradi vrste škandalov okoli vdorov znižal za 350 milijonov dolarjev na 4,48 milijarde dolarjev. Preiskavo v zvezi v vdori je sprožila tudi ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), saj jih je Yahoo uradno razkril šele po nekaj letih.

Yahoo je v 90. letih preteklega stoletja postal ena najbolj obiskanih spletnih strani na svetu, sprva kot imenik spletni strani oziroma iskalnik, nato pa tudi kot portal z različnimi vsebinami na spletu. Na vrhuncu internetnega balona je vrednost podjetja znašala 125 milijard dolarjev.

Kasneje ga je zasenčil ameriški spletni velikan Google. Pogrezajoči se Yahoo se je na pešanje rezultatov odzval z vrsto prestrukturiranj, nazadnje se je lani odločil za prodajo svoje osrednje dejavnosti ameriškemu Verizonu, sprva za 4,8 milijarde dolarjev, po novem za 4,48 milijarde dolarjev. Prodaja naj bi bila izpeljana do julija letos.