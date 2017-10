Jakna, ki jo enostavno morate imeti

Prestopili smo v hladnejšo polovico leta. Čas, ko nam oblačenje vzame nekaj več časa kot sicer, sonce nas manj spremlja, če sploh, tudi energije imamo praviloma manj. Zato se je veliko težje obleči in odpraviti ven, v naravo, na sprehod, pohod ali tek. A gibanje na prostem je za zdravje nas in celotne družine izjemnega pomena. Z gibanjem na svežem zraku smo bolj odporni na prehlade in viroze, pa tudi nivo stresa se zmanjša. Svež zrak utrjuje telo in pospešuje prekrvavitev. Gibanje na prostem naj bo del našega vsakdana, ne glede na vremenske razmere. Odpravite se na sprehod tudi ko je megla, veter in dež. Pomembno je le, da se primerno oblečete.

Za gibanje na prostem oblecite priljubljene SoftShell jakne

Najbrž ste že slišali za priljubljene SoftShell jakne, ki so odlične v jesenskih in pomladanskih mesecih. Športniki in tisti, ki se veliko gibljejo, nanje prisegajo skozi vso leto. SoftShell jakne so izjemne za aktivnosti na prostem, za vso družino. Pikniki, sprehodi, pohodi, kolesarjenje … zaradi izjemnih lastnosti naprednega SoftShell materiala, so primerne za prav vse priložnosti.

Seveda pa je na tržišču kar nekaj SoftShell jaken, ki se po kakovosti in ceni zelo razlikujejo. Na kaj torej bodite pozorni, ko izbirate SoftShell jakno zase ali svojo družino? Dobra SoftShell jakna ima naslednje lastnosti:

- Nudi toplino, v vseh vremenskih razmerah.

- Je vodoodporna in tako primerna tudi za deževne dni.

- Je odporna proti vetru tako, da vas varuje tudi ob vetrovnih dnevih.

- Je elastična, kar omogoča udobno gibanje.

- Se hitro suši.

- Je enostavna za vzdrževanje.

- Je lahkotna, ni pretežka in je kot takšna udobna za nošenje.

Zaradi izjemno dobre cene in super kakovosti so (tudi kot poslovno darilo) dobra izbira SoftShell jakne Antartida. Jakna Antartida je dvoslojna SoftShell jakna in ima poleg zgoraj naštetih lastnosti tudi druge praktične značilnosti: tri praktične žepe, spodnji rob je nastavljiv z elastikami, notranjost jakne je iz naprednih mikropolarnih vlaken, zadrga ima pokrivalo za brado …

Na voljo je v 6 priljubljenih barvah, v več velikostih (tudi otroških) in v dveh modelih. Poleg moškega oz. unisex modela, je SoftShell jakna Antartida na voljo tudi v ženskem modelu, ki je privlačno teliran in se lepo prilagaja ženskemu telesu.

SoftShell jakne pa so znane tudi kot odlična delovna oblačila, ki zaposlenim nudijo udobje in varnost, v vseh vremenskih razmerah. Kot takšne so prava izbira oblačila blagovne znamke Regatta. Le te imajo poleg vrhunskih materialov, tudi vrhunsko izdelavo in strogo premišljene ter funkcionalne kroje. Regattina oblačila predstavljajo tehnološki vrhunec sodobnega časa.

V vaši garderobi ne sme manjkati niti kakovosten brezrokavnik

Izjemno praktičen in nepogrešljiv kos oblačila so tudi brezrokavniki. Dajejo nam toploto, ne da bi nas kakorkoli ovirali pri naših aktivnostih.

Brezrokavniki ščitijo tisti predel telesa, ki je na mraz in veter najbolj občutljiv – predel hrbta in ledvic. Prav pridejo čez vso leto, ob različnih priložnostih, kot so potovanja, opravljanje športnih aktivnosti, na piknikih in podobnih druženjih na prostem ter seveda tudi kot delovna obleka.

Iščete brezrokavnik zase, za svoje zaposlene ali kot darilo? Poglejte široko ponudbo brezrokavnikov na habeco.si.

Lastnosti, ki jih dobri brezrokavniki imajo, pa so:

- so lahkotni in udobni za nošenje,

- so odporni proti vetru in dežju,

- nudijo toplotno izolacijo,

- imajo praktične lastnosti, kot so npr. praktični žepi.

Kako za gibanje na prostem opremiti najmlajše?

Gibanje na prostem, ne glede na vremenske razmere, je zelo priporočljivo tudi za naše najmlajše. Redno gibanje v življenja otrok prinaša mnoge pozitivne spremembe: skrbi za zdrav gibalni razvoj otroka, spodbuja samostojnost, zmanjšuje vedenjske težave, prispeva k lažjemu učenju, razvija delovne navade, krepi telo in imunski sistem …

Na svež zrak se zato vsak dan odpravite skupaj z vašimi najmlajšimi. Tudi zanje je pri slabšem vremenu najpomembnejša primerna in večplastna obleka, po principu čebule. Pri takšnem oblačenju so idealne SoftShell jakne, pod katere jim oblecite pulover, dolgo majico in spodnjo majico. Ko jim zaradi gibanja postane prevroče, pa jim lahko slečete pulover itd.

Za kaj še poskrbite pri gibanju otrok v hladnejših dnevih? Otroci pri gibanju na svežem zraku izgubljajo veliko tekočine. Zato jim ponudite toplo pijačo. Se sprašujete kako pijačo ohraniti toplo zunaj, na mrzlem zraku? Rešitev so termovke. Kakovostna termovka oz. termo steklenica bo vašo pijačo ohranila toplo več ur.

Obvezna oprema v mrzlih dneh je tudi šal, s katerim sebi in svojim najmlajšim, pri nizkih temperaturah pokrijte tudi predel ust in nosu.

