Je Srbija z odkritjem nahajališča litija postala najbogatejša evropska država?

Pravijo mu zlato 21. stoletja. In to z razlogom. Vrednost litija - ključne sestavine pri proizvodnji baterij - se je namreč v zadnjih 10 letih početverila. Svetovne potrebe po litijevih baterijah pa strmo naraščajo. In vse kaže, da bi lahko ta industrijski val zajahala tudi Srbija ... V dolini reke Jadar so namreč odkrili ogromno nahajališče litijevega karbonata.