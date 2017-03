Kaj bo z Agrokorjem? Todorović, lastnik družbe, se je sestal z največjimi dobavitelji

Lastnik največje hrvaške družbe Agrokor se je danes na sedežu trgovske verige Konzum srečal s predstavniki več deset dobaviteljev koncerna, da bi pojasnil ukrepe. (Foto: Kanal A)

Ivica Todorić, lastnik največje hrvaške družbe Agrokor, se je danes na sedežu trgovske verige Konzum srečal s predstavniki več deset dobaviteljev koncerna, ki je zapadel v krizo poslovanja. Todorić je obvestil dobavitelje o trenutnih dejavnostih in poslovnih načrtih za stabilizacijo koncerna, so sporočili iz Agrokorja po današnjem srečanju.

Po 45-minutnem sestanku, ki je bil zaprt za javnost, nihče izmed udeležencev ni želel dajati izjav.

Novinarji so na podlagi registracijskih tablic avtomobilov sklepali, da so na srečanju predstavniki dobaviteljev z vseh koncev Hrvaške. Med drugimi naj bi se srečanja udeležili največji dobavitelji, kot so Podravka, Vindija, Dukat, Kraš in Franck, je poročal hrvaški radio.

Poleg predstavnikov največjih dobaviteljev se je srečanja v imenu srednjih in malih dobaviteljev udeležil predsednik hrvaške gospodarske zbornice (HGK) Luka Burilović, ki je tudi član nadzornega odbora Podravke. Agrokor ima več kot dve milijardi evrov obveznosti do dobaviteljev.

Iz Agrokorja so sporočili, da je Todorić seznanil udeležence o stanju v koncernu in načrtih za nadaljevanja poslovanja. Na srečanju je bilo slišati stališče, da je največje breme stabilizacije Agrokorja prevzel sam koncern, nato pa tudi njegovi dobavitelji, so zapisali v današnjem sporočilu. Kot so izpostavili, imajo približno 6000 dobaviteljev ter so na srečanju potrdili, da "si bo menedžment koncerna prizadeval, da bo obveznosti do dobaviteljev izpolnjeval v skladu s pogodbami".

Skladišče Konzuma (Foto: Reuters)

"Dobavitelji so danes poudarili, da je Agrokor eden njihovih najpomembnejših partnerjev, ter so izrazili pripravljenost, da bodo tudi v prihodnje močno podpirali prestrukturiranje koncerna. Obenem pa pričakujejo, da bodo v tem procesu zaščiteni tudi njihovih interesi v največji možni meri," so zapisali.

Todorić se je tudi zahvalil vsem dobaviteljem, ki so v preteklem obdobju podpirali Agrokor. Dogovorili so se, da bodo nadaljevali redno medsebojno komunikacijo.

Odkar je v javnosti odjeknila novica, da ima Agrokor resne težave s prezadolženostjo, je hrvaška vlada nekajkrat izrazila podporo dobaviteljem, ki so zahtevali bolj odprto in jasno komunikacijo s koncernom in njegovimi upniki. Pričakujejo tudi, da bodo sodelovali pri načrtih prestrukturiranja in oblikovanja poslovnih politik Agrokorja.

Čeprav je hrvaška vlada tudi večkrat poudarila, da gre za zasebno podjetje ter da morajo njegov lastnik Todorić in uprava poiskati izhod iz krize, je koncern prepomemben igralec, da bi pustili, da se zruši. Podpredsednica vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić je konec prejšnjega tedna napovedala, da bo vlada kmalu pripravila načrt zakona, s katerim "nameravajo zavarovati hrvaško gospodarstvo v primerih, ko sistemsko pomembna podjetja ne morejo sama rešiti poslovnih težav, s katerimi se soočajo".

V hrvaških medijih so zakon že poimenovali "lex Agrokor", ker ocenjujejo, da je zakon usmerjen na reševanje Agrokorja, ki zaposluje približno 60.000 ljudi, od tega 10.500 v Sloveniji.