PRENOS V ŽIVO: Na 10 praznikov bodo trgovine zaprte, delavci bodo lahko delali največ 15 nedelj na leto

Potem ko so v sredo delodajalske in sindikalne organizacije, ki so podpisnice kolektivne pogodbe za trgovinsko dejavnost, vendarle dosegle dogovor o ureditvi delovnega časa trgovin, na današnji novinarski konferenci, ki pravkar poteka, predstavljajo podrobnosti dogovora oziroma stališča glede rešitev, ki se nanašajo na ureditev dela zaposlenih v tej dejavnosti.

Izvršna direktorica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah je uvodoma predstavila cilje, ki so jim sledili med pogajanji. Ključen cilj je bil, opozarja Lahova, da so vsi gospodarski subjekti na istem imenovalcu, kar pomeni, da imajo enako pozicijo in enake možnosti. Sledili so tudi cilju, da je oskrba Slovenije zagotovljena, da so delavci razbremenjeni in tudi nagrajeni.

Na deset praznikov bodo trgovine zaprte

Dogovorili so se glede dela na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti. Dogovorili so se, da delodajalec ne sme razporediti delavca na delo na deset praznikov, ki so jih jasno določili. Teh deset praznikov bodo trgovine zaprte. Na ostale praznike jih lahko razporedi, a bodo zato dodatki višji, in sicer 2,5-krat.

Delo ob nedeljah omejeno

Delodajalec lahko delavca razporedi na največ dve nedelji v mesecu, ne pa na več kot 15 nedelj v letu. To je določeno. To pa ne pomeni, da trgovine ne bodo več ob nedeljah odprte. Delo ob nedeljah pa se ne sme naložiti (absolutna prepoved) delavcu, ki ima otroka do treh let starosti, ter delavkam, ki še dojijo otroka ali imajo hudo bolnega otroka. Dodatek za delo ob nedeljah ne sme biti nižji od 5,4 evra na uro. Če ima delodajalec nižji dodatek, ga mora dvigniti na ta nivo.

Sindikat z dogovorom zadovoljen

Predstavnik sindikata delavcev trgovine Ladi Rožič je pojasnil, da so preučili Čušev predlog zakona, da bi bile trgovine ob nedeljah zaprte. Ugotovili so, da je slab in da bi delavkam in delavcem prinesel veliko slabega. Namreč, ne vsebuje kazni, zato menijo, da se ne bi veliko spremenilo. Glede dogovora pa je dejal, da so se dogovorili tudi o kazenskih sankcijah. Če delodajalec krši določilo, plača kazen v višini 500 odstotkov od osnovne plače delavca, kar je zelo visoka kazen. Na splošno dogovor ocenjujejo kot dober, spodbuden.

Nežka Bozovičar (Svet gorenjskih sindikatov) je dejala, da je najbolj problematičen delovni čas ob praznikih. Ti so namenjeni praznovanju in prostemu času delavcev, a to ni bilo omogočeno delavcem v trgovinah. Tudi nedeljsko delo je predstavljalo veliko nezadovoljstva med zaposlenimi. "Veseli me, da smo se uspeli dogovoriti in oblikovati sistem delovnega časa, ki bo sprejemljiv za vse. Tudi to me veseli, da bomo lahko ohranili vse zaposlene, torej ne bomo zmanjševali števila zaposlenih, se jih pa razbremeni."

Čuš s svojim predlogom, dogovor označil za gnil

Socialni partnerji - na sindikalni strani Sindikat delavcev trgovine Slovenije pri ZSSS in Svet gorenjskih sindikatov, na delodajalski pa Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za trgovino pri ZDS in Podjetniško trgovska zbornica pri GZS - so pogovore začele potem, ko je poslanec Andrej Čuš v parlamentarni postopek vložil predlog novele zakona o trgovini, po katerem bi bile lahko ob nedeljah odprte le nekatere prodajalne.

Poudarili so, da gre za zelo obširno problematiko in da želijo vsa vprašanja v zvezi z delovnim časom zaposlenih prvenstveno rešiti sami v socialnem dialogu.

Čuš dogovor označil za gnil kompromis

"Sem zelo vesel, da so se socialni partnerji po 14 letih sposobni sploh kaj dogovorit oz. pogovorit, zato sem vesel, da smo s tem zakonom nekaj dosegli. Po drugi strani pa glejte, gre še za en nov, lahko rečemo, gnil kompromis," je opozoril poslanec Andrej Čuš in dodal, da bo s svojim predlogom vztrajal, ker ne upošteva referednumske volje in ker ne izboljšuje pogojev zaposlenih.