Kaj prinašajo davčne spremembe? Za 'normirance' praktično nič novega

Vlada je na današnji seji sprejela paket davčnih sprememb. Te prinašajo izboljšave za osebe z nizkimi dohodki, v tujino napotene delavce in uporabnike vezanih knjig računov, je prek družbenega omrežja Twitter sporočila vlada. Pri normiranih odhodkih iz dejavnosti v nasprotju s prvotnimi napovedmi ni večjih sprememb, omejuje pa se možnost zlorab.

Paket davčnih sprememb vključuje predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti ter predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov. Posledično se spreminja tudi zakon o davčnem postopku. Z novelo zakona o davčnem potrjevanju računov pa se vezane knjige računov ne bodo ukinile, pač pa ostale kot trajen ukrep.

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je junija predlagala, da bi višino normiranih odhodkov znižali s sedanjih 80 odstotkov na 60 odstotkov, a njen predlog očitno ni bil deležen podpore. (Foto: Thinkstock)

Za 'normirance' praktično vse po starem

Medtem ko je finančna ministrica Mateja Vraničar Erman junija predlagala, da bi višino normiranih odhodkov znižali s sedanjih 80 odstotkov na 60 odstotkov, davek pa bi se izračunaval glede na zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred, danes potrjeni predlog glede normiranih odhodkov vključuje le določbe, s katerimi se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab.

Pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov se ohranja višina normiranih odhodkov na 80 odstotkov in cedularni način obdavčitve teh dohodkov, je razvidno iz predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ju bo vlada v DZ poslala v obravnavo po nujnem postopku. V obeh se posledično predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov.

Višja osebna olajšava za dijake in študente

Premier Miro Cerar je na Twitterju opozoril, da paket nove davčne ureditve med drugim povečuje posebno osebno olajšavo za dijake in študente iz sedanjih 75 odstotkov splošne olajšave na znesek splošne olajšave. Prav tako paket davčnih sprememb prinaša oprostitev plačila dohodnine za prejeto brezplačno pravno pomoč. Enako kot velja za socialnovarstvene dohodke.

Nekaj sprememb za tiste, ki odhajajo na delo v tujino

V sistemu obdavčitve dohodkov delavcev, napotenih na delo zunaj države, se zaradi preprečevanja socialnega dumpinga zmanjšuje davčna osnova, in sicer se znesek zmanjšanja določi v odstotku od bruto dohodka napotenega delavca. Po novem bi bili davčno ugodnejše obravnave deležne napotitve na začasno delo v tujino, ki trajajo neprekinjeno do največ 30 dni, kraj napotitve pa je od običajnega opravljanja dela oddaljen toliko, da dnevne migracije niso več ekonomsko smiselne.

S predlogom zakona o dohodnini se odpravlja tudi stopničavost dodatne splošne olajšave. S tem želi vlada preprečiti primere, ko nekdo z nizkimi dohodki zasluži le nekaj evrov več od drugega, pa pade v razred s precej nižjo olajšavo, ter uvesti pravičnejšo obravnavo zavezancev v podobnem položaju.

Vezane knjige računov ostajajo

Zavezanci, ki so doslej pri davčnem potrjevanju računov prehodno uporabljali vezane knjige računov in podatke davčnemu organu sporočali enkrat mesečno, bodo po predlogu novele zakona o davčnem potrjevanju računov to lahko počeli tudi naprej. Po trenutni ureditvi bi sicer vezane knjige računov ugasnile s koncem tega leta.